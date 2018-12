Studenten behalen efficiëntierecord met zonneauto op trip dwars door Australië

Australische studenten van de Universiteit van New South Wales hebben een record gevestigd met een zonneauto, op een route van Perth naar Sydney. De auto haalde gemiddeld 3,25kWh/100km, wat officieel is erkend als een record.

Guinness World Record erkende dat een gemiddeld energieverbruik van 3,25kWh per honderd kilometer een record is voor een rit dwars door AustraliŽ. Het Sunswift-team van de universiteit uit Sydney meldt dat ze de route van 4100km in zes dagen hebben afgelegd met hun Violet-zonneauto. Per dag werd er gemiddeld zo'n 600 km afgelegd, waarbij de zonneauto ongeveer 20 tot 24kWh aan energie verbruikte, wat volgens de studenten is te vergelijken met het dagelijkse verbruik van een standaardhuishouden.

In totaal was er voor de trip van het westen naar het oosten van AustraliŽ minder dan 50 Australische dollar nodig, omgerekend minder dan 31 euro. De studenten moesten onder de 5,5kWh/100km blijven om een record te vestigen. Het behaalde gemiddelde van 3,25kWh per 100km is ongeveer zeventien keer zuiniger dan een gemiddelde Australische auto.

Het vestigen van het record ging niet geheel zonder slag of stoot. Zo waren er onder meer problemen met de achterwielophanging en was er een accu die vlam vatte. Bovendien gedraagt Violet zich volgens de studenten nogal 'levendig'. "Het is geen productieauto en je moet het voertuig min of meer als een paard besturen om het onder controle te houden op de openbare wegen", zei een van de aan het project deelnemende studenten.

Violet is de zesde generatie van het voertuig en is volgens het team gebouwd voor comfort. Zo zijn er vier deuren, een gestroomlijnd profiel, opbergruimte aan de voor- en achterkant, gps met een interactief scherm, wifi, air-conditioning, parkeersensoren en een achteruitrijcamera aanwezig. Het chassis van de auto is gemaakt van koolstofvezel, waardoor het voertuig minder dan 400kg weegt. De zonnepanelen beslaan in totaal vijf vierkante meter, die aangevuld zijn met 10kWh- tot 20kWh-lithium-ionaccu's.

De Australische auto zal meedoen aan de World Solar Challenge die in 2019 in oktober plaatsvindt. In 2017 deden de studenten met deze auto ook al mee aan de wedstrijd in de Cruiser-klasse, waarin het draait om 'gezinsauto's. Violet eindigde als derde; Solar Team Eindhoven won toen met hun Stella Vie-zonneauto.