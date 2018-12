Steam staakt volgend jaar ondersteuning voor macOS 10.10 en eerdere versies

Valve heeft laten weten dat het op gameplatform Steam niet langer ondersteuning zal bieden voor macOS-versie 10.10 en eerdere versies. Het bedrijf meldt dat de ondersteuning volgend jaar vanaf 1 januari komt te vervallen.

Niet alleen macOS-versie 10.10, ofwel Yosemite, zal niet langer op Stream worden ondersteund; hetzelfde geldt voor de versies 10.7, 10.8 en 10.9. Valve meldt dat vanaf 1 januari zal de Steam-client niet meer zal werken op deze versies van macOS. Het bedrijf raadt gebruikers aan om een recentere versies van het besturingssysteem te gebruiken als ze Steam en via het platform aangekochte games willen blijven gebruiken.

Als verklaring voor het staken van de ondersteuning, meldt Valve dat de nieuwste functionaliteiten van Steam afhankelijk zijn van een ingebouwde versie van Google Chrome en dat werkt niet langer op de genoemde macOS-versies. Toekomstige versies van Steam hebben ook de beveiligingsupdates van macOS 10.11 of hoger nodig om te kunnen draaien.

Voor het restant van deze maand blijft het mogelijk om games vanuit Steam te draaien als een systeem wordt gebruikt dat op macOS 10.10 of een eerdere versie draait, maar andere functionaliteiten zullen al wat beperkter zijn dan normaal. Zo werkt de in juli uitgebrachte nieuwe chatfunctionaliteit niet meer.

Apple bracht macOS 10.10 in oktober 2014 uit en deze versie werd in september 2015 vervangen door versie 10.11, oftewel El Capitan. Valve ondersteunt dus alleen nog macOS-versies van drie jaar oud of jonger.