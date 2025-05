Azure en andere Microsoft-diensten wereldwijd getroffen door storing - Update

Azure en andere Microsoft-diensten worden wereldwijd getroffen door een storing. Dat hebben gebruikers op sociale media opgemerkt en is intussen bevestigd door Microsoft. Het is niet duidelijk wat er exact mis is of hoeveel gebruikers getroffen zijn.

Gebruikers in Europa melden op sociale media dat de Azure-portal niet laadt. In andere delen van de wereld zeggen gebruikers hetzelfde. Behalve met Azure zijn er meldingen van problemen met PowerApps, Entra en Intune. Er worden problemen gemeld met toegang tot portals, zoals portal.azure.com, entra.microsoft.com, intune.microsoft.com en admin.powerplatform.microsoft.com. Daarnaast ervaren sommige gebruikers time-outs bij het openen van learn.microsoft.com.

Microsoft heeft intussen een verklaring afgegeven. "We onderzoeken meldingen van verbindingsproblemen met Microsoft-services in Europa. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is", zegt het bedrijf. Om 15.13 uur Nederlandse tijd paste Microsoft de verklaring aan. De problemen doen zich volgens het bedrijf wereldwijd voor. Microsoft zoekt naar een oplossing voor de storing.

Update, 15.25 uur - Microsoft zegt dat de storing zich wereldwijd voordoet. Dit en meldingen van gebruikers buiten Europa zijn aan het artikel toegevoegd.