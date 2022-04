Apple-chiparchitect vertrekt naar Microsoft

Microsoft heeft een ontwerper van processors in dienst genomen, die voorheen bij Apple aan chips werkte. Naar verluidt gaat de chiparchitect aan processors voor datacenters werken. Eerder in januari vertrok een belangrijke chipontwerper van Apple naar Intel.

Mike Filippo werkte van mei 2019 tot begin dit jaar bij Apple als chiparchitect, maar heeft de overstap gemaakt naar Microsoft om daar als Chief Compute Architect in dienst te treden, blijkt uit zijn LinkedIn-pagina.

Filippo werkte in het verleden bij AMD en Intel als chiparchitect en werkte voordat hij bij Apple aan de slag ging tien jaar bij Arm. Daar was hij onder andere de lead architect van de Neoverse V1, Cortex-X1 en Cortex A-78.

Volgens Bloomberg gaat de chiparchitect bij Microsoft aan de slag bij de Azure-divisie om processors voor datacentertoepassingen te ontwerpen. Net als Amazon en Google ontwerpt Microsoft zelf chips voor servers, om de processors te kunnen optimaliseren voor zijn eigen datacentertoepassingen.

Het is het tweede vertrek van een vooraanstaande chipontwerper bij Apple in korte tijd. Eerder in januari bleek dat Jeff Wilcox naar Intel vertrok. Hij gaf leiding aan Apples Mac System Architecture-divisie en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de M1-socs.