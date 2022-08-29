Er is met versienummer 7.16 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.618 titels wat er negen meer zijn dan verleden week. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Wow64 support in X11 driver.

Session storage in MSHTML.

Unicode regexp fixes in MSXML.

IME improvements in Edit control. Bugs fixed in 7.16 (total 20): #29685: Manifest generator (ecmangen) tool from Windows Platform SDK 7.1 crashes due to unhandled facet/regular expression in XML schema (escape sequence)

#42857: Can't select a fixture in FreeStyler's fixture editor

#43581: Microsoft Office 365 edition of Office 2013 installer fails with 'cache_entry_from_xsd_doc failed to parse doc' (non-standard '\u####' sequence)

#46083: postgresql: "Unable to write inside TEMP environment variable path"

#51601: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain stucks on first chapter intro

#52329: amazon games app crashes in wine 7.0 rc-3 (winsock?)

#52657: Watch Dogs crashes on start

#53174: StarCitizen launcher freeze due to heap space issue

#53424: Scroll bar not working. was with up to 7.12?

#53462: Obduction audio and subtitles for videos don't work

#53468: Ragnarok Online's anti-cheat, Gepard, detecting macro usage (false-positive)

#53472: Kerberos auth broken since 7.10

#53497: d3d8:device & d3d8:device - test_resource_access() crashes in Wine

#53542: Hog4PC 3.17 installer VBScript custom action needs IWshShell::Run to return signed type.

#53545: Visual Novel Doukyuusei sound loop

#53565: postgresql installer 9.3 needs support for default style argument in WshShell.Run

#53566: Wine uninstaller fails to launch

#53569: postgresql installer 9.3 needs correct string length returned from fso.GetTempName

#53587: comctl32 GetWindowSubclass crash in Notepad++ (v8.4.3 and 8.4.4 only)

#53589: Saints Row (2022) crashes on unimplemented function kernel32.dll.SetProcessDefaultCpuSets