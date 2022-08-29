Software-update: FreeFileSync 11.24

FreeFileSync logo (75 pix) Versie 11.24 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.24:
  • Enhanced filter syntax to match files only (append ':')
  • Fixed "Some files will be synchronized as part of multiple base folders": no more false-positives
  • Detect full path filter items and convert to relative path
  • Auto-detect FTP server character encoding (UTF8 or ANSI)
  • Cancel grid selection via Escape key or second mouse button
  • Apply conflict preview limit accross all folder pairs
  • Require config type and file extension to match
  • Fixed view filter panel vertical layout
  • Strict validation of UTF encoding

Versienummer 11.24
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FreeFileSync
Download https://www.freefilesync.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-08-2022 16:10
8 • submitter: 1DMKIIN

29-08-2022 • 16:10

8

Submitter: 1DMKIIN

Bron: FreeFileSync

Update-historie

10-08 FreeFileSync 14.11 1
30-03 FreeFileSync 14.9 1
23-02 FreeFileSync 14.8 8
22-01 FreeFileSync 14.7 18
03-12 FreeFileSync 14.6 2
10-'25 FreeFileSync 14.5 4
07-'25 FreeFileSync 14.4 14
03-'25 FreeFileSync 14.3 16
02-'25 FreeFileSync 14.2 5
01-'25 FreeFileSync 14.0 14
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FreeFileSync

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Reacties (8)

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Vordreller 29 augustus 2022 23:33
Onlangs eens willen gebruiken.

Wou ik een folder laten kopieren naar een computer op een ander netwerk. Windows zelf faalde wegens padnaam te lang.

Half uur lang zitten zoeken hoe je aan deze software moet wijsmaken dat het niet alleen de bestanden in de folder, maar ook de folder zelf, moet kopieren.

Uiteindelijk de folder manueel aangemaakt op de remote computer en dan gesynced.

Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Doch nergens zag ik optie om te zeggen "hey maak de folder aan ipv enkel de bestanden in de folder te kopieren"
CH4OS
@Vordreller29 augustus 2022 23:57
Wou ik een folder laten kopieren naar een computer op een ander netwerk. Windows zelf faalde wegens padnaam te lang.
Windows is gelimiteerd op 254 tekens (ivm een verbogen spatie achteraan). Op zich best knap eigenlijk om daar tegenaan te lopen als je het mij vraagt. Al gebeurde het bij een van mijn vorige werkgevers (G4 gemeente, 3000+ medewerkers) regelmatig.
Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Doch nergens zag ik optie om te zeggen "hey maak de folder aan ipv enkel de bestanden in de folder te kopieren"
Ik heb net de tool eigenlijk voor het eerst gebruikt, maar volgens mij is het gewoon een app dat twee mappen synchroniseert. Je zult dus wel iets bestaans moeten hebben, anders kun je de (inhoud van de) map niet synchroniseren en vergelijken wat de verschillen in de map zijn.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:43]

Andrejan @CH4OS30 augustus 2022 23:55
[...]
Je zult dus wel iets bestaans moeten hebben, anders kun je de (inhoud van de) map niet synchroniseren en vergelijken wat de verschillen in de map zijn.
Het is niet nodig dat de doelmap al bestaat; als je een niet-bestaande map invoert als bestemming krijg je de waarschuwing dat die map niet bestaat, en dat deze automatisch zal worden aangemaakt.
Synchroniseren is overigens één van de opties, je kunt ook instellen dat hij alleen backupt naar de bestemming (dus zonder het doelbestand te verwijderen als het bronbestand verdwenen is).
Voor mij is FreeFileSync echt een hele handige en razendsnelle backup-tool waarmee ik elke dag de computers van iedereen hier thuis backup naar het netwerk, inclusief laptops die buitenshuis zijn (via sftp).
Hoboist @CH4OS31 augustus 2022 23:00
Op zich best knap eigenlijk om tegen de limiet van 254 tekens aan te lopen als je het mij vraagt.
Volgens mij kun je in Windows Verkenner mappen-met-een-hele-lange-naam in een andere map-met-een-hele-lange-naam slepen. Als je dit een aantal keer dit kom je vanzelf boven de limiet. Gek genoeg klaagt Windows op dat moment er niet over, maar wel op een later moment of in andere programma's.

Je schijnt de beperking uit te kunnen schakelen in het register. Of dat dan weer nadelige gevolgen heeft weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door Hoboist op 22 juli 2024 14:43]

CH4OS
@Hoboist1 september 2022 00:45
Je schijnt de beperking uit te kunnen schakelen in het register. Of dat dan weer nadelige gevolgen heeft weet ik niet.
Zover ik weet is het een limiet met de UNC-paden. Ik weet niet of dat verder op te rekken is in het register. Als het al op te rekken is, zal het zeker gevolgen kunnen hebben, wat mij zo te binnen schiet is dat bestanden met afgebroken bestandsnamen op de remote machine komen te staan (bijvoorbeeld omdat die op zijn beurt ook aan een limiet zit). Maar nogmaals, ik weet op dat niveau er het fijne niet (meer) van.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:43]

Andrejan @Vordreller30 augustus 2022 23:35
Het is ook niet zo moeilijk: als je in FreeFileSync de gewenste doelfolder (die op dat moment dus nog niet bestaat) opneemt in de padnaam van de bestemming, krijg je vanzelf de melding dat die folder nog niet bestaat, en dat deze automatisch zal worden aangemaakt.
Voorbeeld: je wilt de folder C:\Test (inclusief bestanden en subfolders daarin) kopiëren naar de folder "Test" op het netwerk onder \\server\backup\, dan voer je als bron in "C:\Test" en als bestemming "\\server\backup\Test" en je klikt op de knop Synchroniseren. Dan krijg je de genoemde melding, klikt op "Negeren" en de rest gaat vanzelf.
Vordreller @Andrejan31 augustus 2022 12:39
Nja, zo'n manuele ingreep verwacht ik niet te moeten doen.
WebHeer 30 augustus 2022 09:17
Een programma dat ik wekelijks gebruik voor mijn backups (Linux). Enige minpuntje is als je Darkmode gebruikt, dan ziet FreeFileSync er niet uit.

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