Versie 11.24 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.24: Enhanced filter syntax to match files only (append ':')

Fixed "Some files will be synchronized as part of multiple base folders": no more false-positives

Detect full path filter items and convert to relative path

Auto-detect FTP server character encoding (UTF8 or ANSI)

Cancel grid selection via Escape key or second mouse button

Apply conflict preview limit accross all folder pairs

Require config type and file extension to match

Fixed view filter panel vertical layout

Strict validation of UTF encoding