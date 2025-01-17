Software-update: FreeFileSync 14.0

FreeFileSync logo (75 pix) Versie 14.0 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32-bit- en 64-bitversies en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 14.0:
  • Dark mode support (Windows 10 20H1, macOS 10.14 (Mojave), Linux)
  • Fixed dock icon progress percentage divergence (macOS)
  • Prevent "App Napp during comparison/synchronization (macOS)
  • Enhance EINVAL error message for unsupported characters
  • Support running with background priority (Linux)
  • Fixed installer access denied when creating shell links (Windows)
  • Improved size and date formatting for file listing (macOS)
  • Improved context menu customization grid
  • Reduced peak memory consumption by 12%
  • Automatically set appropriate text color for config panel background
  • Revived and updated Italian translation

Versienummer 14.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website FreeFileSync
Download https://www.freefilesync.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 17-01-2025 20:47
14 • submitter: danmark_ori

17-01-2025 • 20:47

14

Submitter: danmark_ori

Bron: FreeFileSync

Update-historie

10-08 FreeFileSync 14.11 1
30-03 FreeFileSync 14.9 1
23-02 FreeFileSync 14.8 8
22-01 FreeFileSync 14.7 18
03-12 FreeFileSync 14.6 2
10-'25 FreeFileSync 14.5 4
07-'25 FreeFileSync 14.4 14
03-'25 FreeFileSync 14.3 16
02-'25 FreeFileSync 14.2 5
01-'25 FreeFileSync 14.0 14
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Reacties (14)

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djlead 18 januari 2025 09:56
De tijd en zorgen die de donatie versie mij hebben bespaard waren die paar tientjes mij zeker waard. Je kunt doneren wat je wil of kunt missen. In mijn ogen is dit een prima deal die ik een paar jaar geleden heb gemaakt en heb er nog steeds plezier en tijdwinst van.
Uruk-Hai 18 januari 2025 12:27
Ik heb zelf ook recht op de donatie editie, maar ik ben tevreden met de iets oudere versie 13.3 uit de repo van Linux Mint, dus ik laat het maar zo.
jeroenathome 18 januari 2025 06:21
Het is jammer dat de portable versie alleen betaald is. Versie 6 schijnt de laatste te zijn als gratis portable versie.
Bennieboj @danmark_ori18 januari 2025 08:27
V6.2 is wel degelijk de laatste portable versie dmv bugs:

https://portableapps.com/...ies/freefilesync-portable

https://freefilesync.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1716

Ongerelateerd aan de kost uiteraard.

[Reactie gewijzigd door Bennieboj op 18 januari 2025 08:28]

danmark_ori
@Bennieboj18 januari 2025 15:20
2014 - wow, dat is uit de steentijd! En het is ook nog een '3rd party', een website die uit hobbyisme oude software in de wereld houdt. Of je daar nu zo gelukkig van moet worden ...
Ik zie FreeFileSync als gratis, want het is gewoon te gebruiken zonder betaling. Dat je een extra'tje krijgt als je, je een donatie doet, doet daar naar mijn mening niets van af. Alle backup & sync functies zijn gratis afaik. V6.2 is dus niet 'de laatste portable versie': dat is juist het mooie. Alle bugs zoals steevast vermeld bij elke update, en dat zijn er vele, zijn, nu 8 (acht!) hoofdversies verder gevonden en opgelost. Versie 14.0 'donatie versie' is gewoon portable. Wil je geen geld uitgeven, dan installeer je het programma even.
Als je echt een 'user case' hebt met enige noodzaak (wat is noodzaak) tot portable, dan mag je er ook wel voor betalen. Backup en sync zijn uit de aard van de zaak per definitie niet éénmalig. Daar wel eens over nagedacht? Vergelijk het met de leerling die extra zijn best doet. Die krijgt een plaatje. Oh, de kinderen die niet hun best deden dit keer, of die er een potje van maken, willen óók een plaatje, want (want waarom) lacht. Het staat de gratis gever toch vrij om los van het hoofdgerecht nog een toetje te serveren voor degenen die NIET te beroerd zijn om een kleine gift over te maken?
TheDiver @danmark_ori19 januari 2025 18:19
Precies.
jeroenathome @danmark_ori18 januari 2025 09:15
Dan je klacht. Jij stelt dat 'alleen betaald' (citaat) "jammer" is.
Ik zie het niet als klacht dat het betaald is geworden. Het is mijn mening dat het jammer is dat je voor deze functie na een update ineens moet betalen.
Tegen deze uitspraak werp ik in: waarom zou je een (en nog vrij specifiek ook) aardigheidje voor mensen die WEL betalen (éénmalig is minimum) willen onthouden? Wat is je argument om niet een klein bedrag over te willen maken?
Ik maak al vele jaren gebruik van Firefox en Thunderbird. Beide krijgen elk jaar een donatie. De prijs is niet het probleem. Alleen heb ik slechte ervaring met 'lifetime' licenties.(niet voor dit programma) Betaal je netjes voor levenslang licentie, blijkt het alleen voor de betreffende versie te zijn. Je voelt je genaaid als een half jaar later een nieuwe versie uitkomt en je opnieuw kan betalen. Het heeft mij voorzichter gemaakt om voor software te betalen. Zeker nu er vele gratis programma's zijn die voor mij voldoende is.
jongetje @jeroenathome18 januari 2025 10:50
Dat punt snap ik wel. Zo heb ik jaren geleden de weeronline app. afgekocht. En toen kwam er blijkbaar te weinig geld binnen en moest ik opeens per jaar betalen.
Aan de andere kant gebruik ik al jaren een app. als BubblePnP en heb daar eenmalig voor betaald en dat blijft (tot nu toe) ook gewoon zo.

Al kan ik van deze app (die ik enorm prettig vind!) nergens vinden hoeveel je moet betalen om bijv. de portable versie te krijgen. Ik zie alleen een donate edition en kan zelf een bedrag invullen.
danmark_ori
@jongetje18 januari 2025 15:20
Je mag zelf bepalen hoeveel je betaald.
h8bal @jongetje25 januari 2025 09:51
1€ kan ook gewoon
danmark_ori
@jeroenathome18 januari 2025 15:23
Ik heb destijds één keer betaald. Sindsdien kan ik elke volgende versie, ook de donatie versie, downloaden en gebruiken. Waaronder ook die portable versie.
Robbierut4 @danmark_ori18 januari 2025 11:15
Dan je klacht. Jij stelt dat 'alleen betaald' (citaat) "jammer" is. Tegen deze uitspraak werp ik in: waarom zou je een (en nog vrij specifiek ook) aardigheidje voor mensen die WEL betalen (éénmalig is minimum) willen onthouden? Wat is je argument om niet een klein bedrag over te willen maken? Kan je niet betalen? Als dat zo is: waarom zou alles gratis moeten zijn in het leven? Voor de meesten van ons is die fase in het leven na de kindertijd toch echt wel een beetje voorbij. . . Rookt jouw schoorsteen ook van gratis?
Rare redenatie. Omdat er mensen zijn die de maker willen bedanken met een donatie, moeten functies maar daarachter verstopt zitten?

En dan al die onzin over je kindertijd.

Dit programma heet freefilesync. Maar langzamerhand is er steeds minder Free aan, als je alle handige functies gaat verplaatsen naar de betaalde versie.

Dan is het meer demofilesync totdat je betaald hebt.
danmark_ori
@Robbierut418 januari 2025 19:52
A1: niks moet, maar dat is de keuze van de maker. Is hij niet vrij om selectief nog genereuzer te zijn?
Q: over welke functies heb je het dan?

A2: onzin over kindertijd. Wel, dat is ook (maar) een mening ;-)

Stelling: meer een demo file sync, totdat je betaald heb.
Nogmaals: welke functies mis je dan (totdat je betaald hebt) ?

Zondag, 25 december 2011, FreeFileSync_v4.6_setup.exe, grootte: 9,39 MB
M'n eerste ervaring, onder Windows (7 en 10) wat later gevolgd door Linux Mint en nu Windows 11.
Eerst de gewone versie, na donatie van EUR 20,00 de 'donatie variant'. De portable versie heb ik nooit nodig gehad, maar wie weet, ooit iets voor een incidenteel klusje op de PC bij iemand anders.

"Dan is het meer demofilesync totdat je betaald hebt." }:O
Een lokale motorfiets enthousiasteling geeft gratis motorfietsen weg. Wie maar wil. Als je een financieel bedankje doet, krijg je er een zijspan bij. En nu zijn de gratis motorfietsrijder ontevreden want ze willen óók een zijspan. 8)7

PS. de donatieversie kent geen reclames. Bewaard: screenshots van mijn donatie. En van de niet-donatie versie: een melding van Malwarebytes.
Anti-Malware (Premium) 2.0.4.1028, gedateerd 23-2-2015: "PUP.Optional.OpenCandy".
Over oude koeien gesproken ...

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