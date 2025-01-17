Versie 14.0 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32-bit- en 64-bitversies en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 14.0: Dark mode support (Windows 10 20H1, macOS 10.14 (Mojave), Linux)

Fixed dock icon progress percentage divergence (macOS)

Prevent "App Napp during comparison/synchronization (macOS)

Enhance EINVAL error message for unsupported characters

Support running with background priority (Linux)

Fixed installer access denied when creating shell links (Windows)

Improved size and date formatting for file listing (macOS)

Improved context menu customization grid

Reduced peak memory consumption by 12%

Automatically set appropriate text color for config panel background

Revived and updated Italian translation