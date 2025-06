Versie 13.9 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.9: Fixed CURLE_SEND_ERROR: OpenSSL SSL_write: SSL_ERROR_SYSCALL, errno 0

Added comparison and sync context menu options for multiple folder pairs

Show file include/exclude filter directly in tooltip

Fixed file not found error when cancelling file up-/download

Fixed showing cancelled config log status after nothing to sync

Updated translation files