Versie 13.4 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.4: Ignore leading/trailing space when matching file names

Work around wxWidgets system logger clearing error code

Fixed registration info not found after App Translocation (macOS)

Avoid modal dialog hang on KDE when compiling with GTK3

Change app location without losing Donation Edition status (macOS)