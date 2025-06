Phil Harvey heeft versie 12.77 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.77 Added new Olympus CameraType and LensType value

Added a new Canon Irix LensType

Added the ability to delete MacOS XAttrMDItemWhereFroms

Decode a few new Canon DPP tags

Improved handling of XML-unfriendly characters in JSON field names (fixes issue where -X option could produce invalid XML when reading JSON with the -struct option)

Fixed decoding of ShutterCount for Canon G5X-ii CR3 files