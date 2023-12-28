Software-update: ExifToolGUI 6.2.8

ExifToolGUI logo (79 pix)Enkele dagen geleden is versie 6.2.7 van ExifToolGUI uitgekomen en inmiddels is ook 6.2.8 beschikbaar gekomen. Versie 6 is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit programma bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Version V6.2.8
  • Geocode queries would give an Access Violation, because Geocode now requires an api-key. This hotfix enables you to specify an api-key. More info.
Version V6.2.7
  • Optionally add folders to filelist
  • Optionally add Breadcrumb bar to filelist. Thanks to Andreas Rejbrand.
  • Experimental support for 4K monitor. Including various resizing/scaling fixes. See Readme 4K
  • Removed deprecated Jhead and Jpegtran menu's
For a complete listing see: Change log

ExifToolGUI

Versienummer 6.2.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website ExifToolGUI
Download https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui/releases/tag/V6.2.8
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-12-2023 09:29
9 • submitter: ehtweak

28-12-2023 • 09:29

9

Submitter: ehtweak

Bron: ExifToolGUI

Update-historie

09-05 ExifToolGui 6.3.12 0
02-01 ExifToolGui 6.3.11 0
08-'25 ExifToolGui 6.3.10 4
05-'25 ExifToolGUI 6.3.9 0
03-'25 ExifToolGui 6.3.8 0
02-'25 ExifToolGui 6.3.7 0
11-'24 ExifToolGUI 6.3.6 1
08-'24 ExifToolGui 6.3.5 0
07-'24 ExifToolGUI 6.3.4 9
06-'24 ExifToolGUI 6.3.3 3
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Reacties (9)

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Tweaker1958 28 december 2023 11:20
Bug opgelost in nieuwe versie 6.2.8
ehtweak @Tweaker195828 december 2023 14:29
Klopt!
Frank heeft al heel snel een fix uitgebracht:
https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui/releases

Hier die documentatie m.b.t. geocoding:
https://github.com/FrankB...5195/Readme.GeoCoding.txt
ehtweak 28 december 2023 10:19
Er is al het nodige verbeterd qua high DPI scaling:
https://exiftool.org/foru...?topic=15053.msg83348#new
maar daar moeten nog wat zaken gladgestreken worden:
https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui/issues/216

Op zich niet zo gek, zoveel jaar na het orgineel, en zoveel Windows versies verder. Maar de maker (Frank Bijnen) werkt er aan! :)

Een bug die zojuist geconstateerd is:
https://exiftool.org/forum/index.php?topic=15523.0
"Geocode queries in ExiftoolGui fail with an Exception: Access violation"
Commandor1961 28 december 2023 20:04
ik gebruik deze altijd https://portableapps.com/...ures/exiftoolgui-portable

[Reactie gewijzigd door Commandor1961 op 22 juli 2024 14:15]

RAAF12 28 december 2023 13:19
Browser Firefox geeft aan virus gedetecteerd op Exiftoolgui.exe
Iemand die hetzelfde heeft?
ehtweak @RAAF1228 december 2023 14:27
Ik gebruik ook FF, maar geen problemen met ExifToolGUI.
Wanneer krijg je die melding? Als je 'm wilt downloaden?
RAAF12 28 december 2023 17:29
Nee als ik hem wil installeren, de .exe uitvoeren

[Reactie gewijzigd door RAAF12 op 22 juli 2024 14:15]

ehtweak @RAAF1228 december 2023 17:48
Da's dus geen melding uit de browser, maar vanuit Windows.
En dat kan kloppen, deze s/w is nog zo nieuw; die kent Windows nog niet. Dus gewoon accoord geven (of niet, als je het niet vertrouwt)

Er wordt trouwens niks geïnstalleerd; het is gewoon opstarten en ExifToolGUI doet 't!

[Reactie gewijzigd door ehtweak op 22 juli 2024 14:15]

84hannes @ehtweak28 december 2023 20:02
geeft aan virus gedetecteerd op Exiftoolgui.exe
En dat kan kloppen, deze s/w is nog zo nieuw;
Maakt Windows geen onderscheid tussen "onbekende software" (verdacht) enerzijds en "gedetecteerde virussen" (definitief onveilig) anderzijds?

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