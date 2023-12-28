Enkele dagen geleden is versie 6.2.7 van ExifToolGUI uitgekomen en inmiddels is ook 6.2.8 beschikbaar gekomen. Versie 6 is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit programma bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Version V6.2.8 Geocode queries would give an Access Violation, because Geocode now requires an api-key. This hotfix enables you to specify an api-key. More info. Version V6.2.7 Optionally add folders to filelist

Optionally add Breadcrumb bar to filelist. Thanks to Andreas Rejbrand.

Experimental support for 4K monitor. Including various resizing/scaling fixes. See Readme 4K

Removed deprecated Jhead and Jpegtran menu's For a complete listing see: Change log