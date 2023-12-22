Phil Harvey heeft versie 12.71 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.70. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.71 Added a warning if there was an error reading an alternate file with the -fileNUM option

Added the ability to write QuickTime Keys:Encoder

Added a few new Canon LensType values (thanks Norbert Wasser)

Added a new, obscure EXIF tag (thanks Neal Krawetz)

Decode real-time metadata from Ricoh Theta videos

Decode SpecularWhiteLevel for more Canon models (github #232)

Decode Canon DualPixelRaw tag (thanks John Moyer)

Decode a few new Nikon tags (thanks Warren Hatch)

Decode more FujiFilm M-RAW tags (thanks Greybeard)

Improved generation of tag names for some JSON tag ID's containing colons

Fixed "Undefined subroutine" error when writing makernotes as a block

Fixed missing ID in family 7 group name for ID3 tags which are not valid for the specified ID3 version

Fixed bug where some tags from alternate files (with the -fileNUM option) could show up as "not defined" when used in expressions even though they did exist

API Changes: Added NoMandatory option

