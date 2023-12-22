Software-update: ExifTool 12.71

Phil Harvey heeft versie 12.71 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.70. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.71
  • Added a warning if there was an error reading an alternate file with the -fileNUM option
  • Added the ability to write QuickTime Keys:Encoder
  • Added a few new Canon LensType values (thanks Norbert Wasser)
  • Added a new, obscure EXIF tag (thanks Neal Krawetz)
  • Decode real-time metadata from Ricoh Theta videos
  • Decode SpecularWhiteLevel for more Canon models (github #232)
  • Decode Canon DualPixelRaw tag (thanks John Moyer)
  • Decode a few new Nikon tags (thanks Warren Hatch)
  • Decode more FujiFilm M-RAW tags (thanks Greybeard)
  • Improved generation of tag names for some JSON tag ID's containing colons
  • Fixed "Undefined subroutine" error when writing makernotes as a block
  • Fixed missing ID in family 7 group name for ID3 tags which are not valid for the specified ID3 version
  • Fixed bug where some tags from alternate files (with the -fileNUM option) could show up as "not defined" when used in expressions even though they did exist
  • API Changes:

Versienummer 12.71
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Phil Harvey
Download https://exiftool.org/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 22-12-2023 09:09
4 • submitter: danmark_ori

22-12-2023 • 09:09

4

Submitter: danmark_ori

Bron: Phil Harvey

Update-historie

07-05 ExifTool 13.58 0
12-04 ExifTool 13.55 5
01-04 ExifTool 13.54 0
21-03 ExifTool 13.53 0
19-02 ExifTool 13.51 0
01-02 ExifTool 13.48 0
26-01 ExifTool 13.47 0
28-12 ExifTool 13.45 0
16-12 ExifTool 13.44 0
04-12 ExifTool 13.43 4
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Reacties (4)

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keesse 22 december 2023 11:43
Ik zou zeggen probeer het gewoon, de kans is groot dat het werkt met oudere camera's, exiftool leest standaard gewoon de exif headers, dus er kan niets mis gaan
ehtweak 22 december 2023 14:55
En voor diegenen die het gemist hebben; er is nieuwe/verse versie van ExifToolGUI! 8-)

forumtopic: Een verse ExifTool GUI!

Downloads zijn alhier te vinden:
https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui/releases

Door een Nederlander is de aloude ExifToolGUI uit 2015 weer opgepoetst.
https://exiftool.org/forum/index.php?topic=15053.0

[Reactie gewijzigd door ehtweak op 24 juli 2024 04:19]

SambalSamurai 22 december 2023 10:50
Weet iemand of dit ook het mechanische shuttercount van de oude Canon Eos R kan uitlezen?
Kan het niet terugvinden in https://exiftool.org/TagNames/Canon.html
De veel nieuwere Canon R6 staat wel genoemd in de ondersteunde cameras.
beerse
@SambalSamurai24 december 2023 12:20
Als exiftool het bestand formaat kan lezen, dan kan ze alle meta-gegevens presenteren. Maar soms heeft ze de juiste naam/code niet, dan kan ze de rauwe gegevens wel geven.

Dus als jij je bestand met exiftool uitleest en jou gegevens niet kan vinden, moet je misschien een optie zoeken om ook alle onbekende/rauwe gegevens te laten zien. En dan kijken onder welke code jou gegevens staan. Vergelijk dan van 1 bestand de gegevens van de software van de leverancier en die van exiftool.

Vind je zo iets, dan kan je dat terug melden en misschien heeft ze dan in een volgende versie wel de jusite gegevens.

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