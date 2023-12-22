Versie 3.59.1 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een crossplatform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Christmas Release: Ho ho ho! New full screen video mode #543

Make sure that all actions are key bindable. From now on all menu actions will also be keyboard bindable (and available thru HTTP API).

Added the following actions: Convert to supported format Create segments from keyframes Detect black scenes Detect silent scenes Detect scene changes Edit tracks / metadata tags Open Start times as YouTube Chapters Report an error Toggle show waveform Toggle show thumbnails Toggle show keyframes Include more tracks from other file

Reduce number of clicks in "open new file" menu (no more radio buttons)

Improve segment tags editor #1766

Add support for timestamp csv import #1755 and make time parsing more flexible

Read fps from audio files too #1754

Auto-convert between subtitle codecs (webvtt, srt, ass) #418

Move "Segments" to its own root menu

Add "split segment" to menu

Update MacOS icon to make it more Apple-y

Fix logic when sanitizing output file: disallow slashes on windows, check for file name ending with a space or a dot

Fix "Show Item In Folder" on macos #1762

Fix Smart cut: multiply estimated bitrate by 8 (fixes low quality issue for smart cut, bit vs byte typo ) #1778 #126

Minor improvements and fixes