Software-update: LosslessCut 3.59.1

LosslessCut logo (75 pix)Versie 3.59.1 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een crossplatform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Christmas Release:
  • Ho ho ho! New full screen video mode #543
  • Make sure that all actions are key bindable. From now on all menu actions will also be keyboard bindable (and available thru HTTP API).
  • Added the following actions:
    • Convert to supported format
    • Create segments from keyframes
    • Detect black scenes
    • Detect silent scenes
    • Detect scene changes
    • Edit tracks / metadata tags
    • Open
    • Start times as YouTube Chapters
    • Report an error
    • Toggle show waveform
    • Toggle show thumbnails
    • Toggle show keyframes
    • Include more tracks from other file
  • Reduce number of clicks in "open new file" menu (no more radio buttons)
  • Improve segment tags editor #1766
  • Add support for timestamp csv import #1755 and make time parsing more flexible
  • Read fps from audio files too #1754
  • Auto-convert between subtitle codecs (webvtt, srt, ass) #418
  • Move "Segments" to its own root menu
  • Add "split segment" to menu
  • Update MacOS icon to make it more Apple-y
  • Fix logic when sanitizing output file: disallow slashes on windows, check for file name ending with a space or a dot
  • Fix "Show Item In Folder" on macos #1762
  • Fix Smart cut: multiply estimated bitrate by 8 (fixes low quality issue for smart cut, bit vs byte typo ) #1778 #126
  • Minor improvements and fixes

LosslessCut 3.53.0 screenshot (620 pix)

Versienummer 3.59.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website LosslessCut
Download https://github.com/mifi/lossless-cut/releases/tag/v3.59.1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 22-12-2023 13:22 13

22-12-2023 • 13:22

13

Bron: LosslessCut

Update-historie

04-06 LosslessCut 3.69.0 6
29-01 LosslessCut 3.68.0 13
04-12 LosslessCut 3.67.2 0
14-11 LosslessCut 3.67.1 4
08-11 LosslessCut 3.67.0 17
10-'25 LosslessCut 3.66.1 0
03-'25 LosslessCut 3.65.0 10
11-'24 LosslessCut 3.64.0 4
10-'24 LosslessCut 3.63.0 0
08-'24 LosslessCut 3.62.0 1
Meer historie

Lees meer

LosslessCut

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (13)

-Moderatie-faq
13
13
8
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
nutty 22 december 2023 13:53
Werkt tegenwoordig perfect.
sIRwa3 @nutty23 december 2023 13:53
Werkte dit ooit minder perfect ? :)
Globefrotter 22 december 2023 15:31
De link leidt alleen naar een dwnld voor de source code.
Blijkbaar is er, door een veiligheidsissue, al een versie LosslessCut 3.59.1 elders te downloaden, maar ik vind de link niet op die pagina.....
Franckey @Globefrotter23 december 2023 21:00
Hier kan je onder Downloads de executables downloaden:
https://github.com/mifi/l...b=readme-ov-file#download
Globefrotter 22 december 2023 15:35
Inmiddels nieuwe link gevonden naar versie 3.59.1

https://github.com/mifi/lossless-cut/releases/tag/v3.59.1
magician2000 @Globefrotter23 december 2023 00:47
Dank voor de link. Jammer dat de website van Loslesscut zelf geen fatsoenlijke downloadlink heeft staan.
sIRwa3 @magician200023 december 2023 14:01
ik denk dat dit bewust is, hij heeft redelijk duidelijke links naar de betredende app stores (Mac/Win/Lin) Dat zijn idd betaalde opties die hij beschikbaar stelt zodat mensen hun support kunnen geven als zij daar behoefte aan hebben. Hij stelt echter ook dat de software altijd gratis zal zijn met een subtiele link naar de github. Ik waardeer dit wel. Als je eenmaal een versie draait zal je altijd via de app update notificaties krijgen met een link naar de Git builds. Erg netjes en efficiënt wat mij betreft.
magician2000 @sIRwa323 december 2023 23:18
App stores... begin me er niet over. Zeker niet voor een gewone computer. Nog meer vendor lock-in creëren? Nee, dank u.

Die subtiele link had veel duidelijker mogen zijn. Nu is het alsof hij het eigenlijk liever helemaal niet gratis zou willen weggeven (toch mooi om op die manier software te testen en te kijken hoe vaak je het nu eigenlijk gebruikt en vervolgens kun je er een betaling aan hangen).

Hij mag er van mij best aan verdienen, maar deze manier voelt voor mij dubbel.
sIRwa3 @magician200024 december 2023 15:47
mopper mopper mopper.. haha :) ik hoop dat je ouder bent dan 40 want als je nu al zo moppert :) Fijne feestdagen !
magician2000 @sIRwa325 december 2023 00:20
Jammer dat realiteit weergeven als mopperen gezien wordt.

Maar jij uiteraard ook fijne feestdagen!!
sIRwa3 @magician200026 december 2023 13:22
Oe, daar moet je mee oppassen. DE realiteit of JOU realiteit? tot nu toe ben je de enige die hier (publiekelijk) over klaagt. Je geeft hier dus niet de realiteit maar je mening. en dat mag! moperkont :D
Franckey 23 december 2023 23:52
Handig en snel programma. Wat wel apart is is dat als ik hiermee een mp4 in tweeën knip en ik deel 2 afspeel met VLC, dan zie ik de totale lengte van de video en hij begint af te spelen op de plek waar deel 2 begint. De progress bar begint dus niet bij het begin.

Het werkt prima met VLC, maar ik vraag mij af of andere programmas dit resultaat van LosslessCut ook snappen. Wat er uitkomt lijkt dus niet een "normale" mp4.
rolf-smit @Franckey26 december 2023 22:02
Dit hangt van je export instellingen af. Je moet even spelen met je time-offset. Trouwens offsets (niet bij 0 beginnende video) is vrij normaal, dus maak je geen zorgen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.