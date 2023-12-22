Software-update: Tails 5.21

Tails logo (79 pix) Tails staat voor The amnesic incognito live system en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruik van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 5 is op Debian 11 gebaseerd en onder meer OpenPGP is vervangen door Kleopatra. In versie 5.21 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes and updates
  • Help troubleshoot when resizing the system partition fails the first time Tails is started.
  • Translate the date displayed in the top navigation bar.
  • Update Tor Browser to 13.0.7.
  • Update the Tor client to 0.4.8.10.
Fixed problems
  • Fix Tor Browser crashing when clicking on the UBlock icon. (#20061)
  • Make time synchronization more reliable. (#19923)
  • @BenWestgate fixed several issues in the backup feature of Tails Cloner:
    • Remove message about doing a backup when no USB stick is plugged in. (#20063)
    • Update available options when plugging in another USB stick. (#20042)
    • Point to backup instructions when choosing to clone the Persistent Storage. (!1305)

For more details, read our changelog.

Tails 5.0 desktop

Versienummer 5.21
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website Tails
Download https://tails.boum.org/install/index.en.html
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 22-12-2023 13:44
12 • submitter: Munchie

22-12-2023 • 13:44

12

Submitter: Munchie

Bron: Tails

Update-historie

05-08 Tails 7.10.1 0
23-07 Tails 7.10 0
23-05 Tails 7.8 4
23-04 Tails 7.7 0
09-04 Tails 7.6.1 0
26-03 Tails 7.6 0
27-02 Tails 7.5 2
11-02 Tails 7.4.2 4
30-01 Tails 7.4.1 1
15-01 Tails 7.4 0
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Tails

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Reacties (12)

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Kalief 22 december 2023 17:52
Mijn grootste nieuwsgierigheid is: welke Tweaker gebruikt dit en waarom?
live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit
Maar ja, die gaat dat natuurlijk nooit niet verklappen.
Gemeijer @Kalief22 december 2023 17:59
Misschien wel voornamelijk nieuwsgierige mensen.. :)
So.., go ahead, give it a try :*)
GerritGekke @Kalief22 december 2023 18:50
Anonimiteit!
hondjemetbotje @Kalief22 december 2023 21:29
Als je een Bitcoin adres wilt aanmaken is dit een van de veiligste manieren. Uiteraard zonder internet access.
Maupertus @Kalief22 december 2023 21:43
Journalisten bijvoorbeeld. Ken ook wel activisten die het gebruiken. Ik zelf gebruik het omdat ik het leuk vind mijn "goed beveiligde" werk laptop te gebruiken zoals ik het zelf wil ;)
magician2000 @Kalief23 december 2023 00:53
Genoeg redenen om het als "gewone" gebruiker te willen gebruiken.

Je privacy is op deze manier beter gewaarborgt dan wanneer je een geïnstalleerd product gebruikt (met uitzondering wellicht van een goed ingericht QUBES OS systeem?).

Dus gebruik ik het? Nee, maar het is wel interessant om op een "onveilige" (lees: niet bekende) locatie van een flash drive mee op te starten om online te gaan.
Llopigat @Kalief23 december 2023 04:07
Ik gebruik het voor security werk. Osint enzo.
Martijntjeh @Llopigat23 december 2023 07:38
Je kan niet het achterste van je tong laten zien vermoed ik, maar welke tools gebruik je voor je Osint werk? Maltego of zo?
Llopigat @Martijntjeh23 december 2023 16:13
Nee we gebruiken daar helemaal geen tools voor over het algemeen. Het is ook niet iets dat we vaak moeten doen hoor. Alleen in heel specifieke gevallen.
Gemeijer @Kalief24 december 2023 18:35
Wilde vandaag ff een ffmpeg library voor audacity ophalen en werd daarbij toen door cloudflare op ISP geblockt ;(
Oplossing: ff Tor installeren en hoppa daarmee kon ik dat wel ophalen :*)
Terrestrial 22 december 2023 19:58
Ik heb tails ooit geprobeerd maar vond het tamelijk onhandig maar als je alleen even iets wilt bekijken of opzoeken is het prima oplossing.

En tails is gewoon een vluchtig of live OS die je vanaf een stick kunt laden en waar je mee op TOR netwerk kunt.

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