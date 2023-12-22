Tails staat voor The amnesic incognito live system en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruik van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 5 is op Debian 11 gebaseerd en onder meer OpenPGP is vervangen door Kleopatra. In versie 5.21 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes and updates
Fixed problems
- Help troubleshoot when resizing the system partition fails the first time Tails is started.
- Translate the date displayed in the top navigation bar.
- Update Tor Browser to 13.0.7.
- Update the Tor client to 0.4.8.10.
- Fix Tor Browser crashing when clicking on the UBlock icon. (#20061)
- Make time synchronization more reliable. (#19923)
- @BenWestgate fixed several issues in the backup feature of Tails Cloner:
For more details, read our changelog.