Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.3 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
New:
Improved:
- Add ".opus" + ".adts" audio file extensions
- Add two TSV subtitle formats
- Add Arabic translation
- Add new json subtitle format
- Add auto-translate via Papago
- Add new shortcut "Set end and start of next after gap"
- Allow configure of Whisper post-processing
- Allow create of new "no-break-after-list" from UI
Fixed:
- Update Polish translation
- Update Finnish translation
- Update Spanish AR & MX translation
- Update Chinese translation
- Update German translation
- Update Italian language
- Update Dutch translation
- Show file list after Whisper/Vosk batch run
- Some improvements for SUP/BDN-XML editor
- Add Spanish for ChatGPT translate
- Add some words to SE user dictionary
- Update Whisper CPP to v1.5.2
- Update Purfview's Faster Whisper to r167.2
- Update libmpv to 2023-11-26
- Update yt-dlp to 2023-11-16
- Re-add Whisper Const-me large model v2
- Audio-to-text: Improve error msg if no write access to video source folder
- Add delay in seconds to translate via ChatGPT
- Toggle music symbols, now toggles via first text
- Use source video folder when saving hard-sub video
- Better media info + shows details when click on label
- Add "Formality" for DeepL
- Fix for BDSUP cmd line convert
- Do not count HTML tags in SCC in save/load
- Fix minor space issue with "Fix italic tags"
- Focus text box after "Set end, add new and go to new"
- Fix for unwanted "
" in MS translator
- Only add recent file if saved
- Fix for mouse wheel scroll direction in video player
- Fix for ASSA border width in export to image based format
- Fix crash in generating ASSA borders with odd video resolution
- Fix crash in "Beautify time codes"
- Fix for "Batch convert" auto-translate