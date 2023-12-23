Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.3 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New: Add ".opus" + ".adts" audio file extensions

Add two TSV subtitle formats

Add Arabic translation

Add new json subtitle format

Add auto-translate via Papago

Add new shortcut "Set end and start of next after gap"

Allow configure of Whisper post-processing

Allow create of new "no-break-after-list" from UI Improved: Update Polish translation

Update Finnish translation

Update Spanish AR & MX translation

Update Chinese translation

Update German translation

Update Italian language

Update Dutch translation

Show file list after Whisper/Vosk batch run

Some improvements for SUP/BDN-XML editor

Add Spanish for ChatGPT translate

Add some words to SE user dictionary

Update Whisper CPP to v1.5.2

Update Purfview's Faster Whisper to r167.2

Update libmpv to 2023-11-26

Update yt-dlp to 2023-11-16

Re-add Whisper Const-me large model v2

Audio-to-text: Improve error msg if no write access to video source folder

Add delay in seconds to translate via ChatGPT

Toggle music symbols, now toggles via first text

Use source video folder when saving hard-sub video

Better media info + shows details when click on label

Add "Formality" for DeepL Fixed: Fix for BDSUP cmd line convert

Do not count HTML tags in SCC in save/load

Fix minor space issue with "Fix italic tags"

Focus text box after "Set end, add new and go to new"

Fix for unwanted "

" in MS translator

" in MS translator Only add recent file if saved

Fix for mouse wheel scroll direction in video player

Fix for ASSA border width in export to image based format

Fix crash in generating ASSA borders with odd video resolution

Fix crash in "Beautify time codes"

Fix for "Batch convert" auto-translate