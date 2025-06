Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.10 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Improved: Update Whisper CPP to V1.7.3

More GT languages Fixed: Fix for 7z unpacking (fix missing dll for portable version)