Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.7 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New: Add "Generate transparent video with subtitles"

Add Edit - Modify selection - Line length

Add support for Faster-Whisper-XXL

Add audio settings for TTS final video file

Add subtitle format "PodcastIndexer json"

Add new subtitle format

Add new Anthropic Claude 3.5 Sonnet model Improved: Update Portuguese translation

Update Brazilian Portuguese translation

Update French translation

Update Chinese translation

Update Finnish translation

Update Italian translation

Update Russian translation

Update mpv to 2024-06-09

Update yt-dlp to 2024-07-02

Add decimals to a few averages in statistics Fixed: Fix auto translate crash

Fix crash in Vosk audio to text on selected lines

Prompt for overwrite in "Multiple replace" export

Fix "abort" for TTS Azure/ElevenLabs

UI fix for volume text in video player

Fix wrong casing fix after "L'" for French

Fix crash when double clicking on Play in TTS review window

Fix for DCinema colors