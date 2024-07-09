Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.7 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
New:
Improved:
- Add "Generate transparent video with subtitles"
- Add Edit - Modify selection - Line length
- Add support for Faster-Whisper-XXL
- Add audio settings for TTS final video file
- Add subtitle format "PodcastIndexer json"
- Add new subtitle format
- Add new Anthropic Claude 3.5 Sonnet model
Fixed:
- Update Portuguese translation
- Update Brazilian Portuguese translation
- Update French translation
- Update Chinese translation
- Update Finnish translation
- Update Italian translation
- Update Russian translation
- Update mpv to 2024-06-09
- Update yt-dlp to 2024-07-02
- Add decimals to a few averages in statistics
- Fix auto translate crash
- Fix crash in Vosk audio to text on selected lines
- Prompt for overwrite in "Multiple replace" export
- Fix "abort" for TTS Azure/ElevenLabs
- UI fix for volume text in video player
- Fix wrong casing fix after "L'" for French
- Fix crash when double clicking on Play in TTS review window
- Fix for DCinema colors