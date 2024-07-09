Software-update: Subtitle Edit 4.0.7

Subtitle Edit logo (79 pix)Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.7 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New:
  • Add "Generate transparent video with subtitles"
  • Add Edit - Modify selection - Line length
  • Add support for Faster-Whisper-XXL
  • Add audio settings for TTS final video file
  • Add subtitle format "PodcastIndexer json"
  • Add new subtitle format
  • Add new Anthropic Claude 3.5 Sonnet model
Improved:
  • Update Portuguese translation
  • Update Brazilian Portuguese translation
  • Update French translation
  • Update Chinese translation
  • Update Finnish translation
  • Update Italian translation
  • Update Russian translation
  • Update mpv to 2024-06-09
  • Update yt-dlp to 2024-07-02
  • Add decimals to a few averages in statistics
Fixed:
  • Fix auto translate crash
  • Fix crash in Vosk audio to text on selected lines
  • Prompt for overwrite in "Multiple replace" export
  • Fix "abort" for TTS Azure/ElevenLabs
  • UI fix for volume text in video player
  • Fix wrong casing fix after "L'" for French
  • Fix crash when double clicking on Play in TTS review window
  • Fix for DCinema colors

Subtitle Edit

Versienummer 4.0.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, Windows 10, Windows 11
Website Nikse.dk
Download https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releases/tag/4.0.7
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 09-07-2024 06:02 3

09-07-2024 • 06:02

3

Bron: Nikse.dk

Update-historie

29-07 Subtitle Edit 5.1.0 24
22-06 Subtitle Edit 5.0.0 9
02-06 Subtitle Edit 4.0.16 0
06-02 Subtitle Edit 4.0.15 3
10-'25 Subtitle Edit 4.0.14 5
07-'25 Subtitle Edit 4.0.13 1
04-'25 Subtitle Edit 4.0.12 0
01-'25 Subtitle Edit 4.0.11 4
12-'24 Subtitle Edit 4.0.10 11
12-'24 Subtitle Edit 4.0.9 2
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Subtitle Edit

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (3)

-Moderatie-faq
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RCBL 9 juli 2024 09:04
Voor een niet zo goed verstaande en lezende in het engels of welke andere taal, is dit prima om de subs even snel te vertalen. Het is en blijft uiteraard een Google Translate api, maar die vertalingen worden steeds beter.
Klojum @RCBL9 juli 2024 20:54
"Steeds beter"? Mwoah... API's doen dat soort dingen nog altijd vrij onbeholpen. Als ik zie wat er bijvoorbeeld als vertaling van "de grave yard shift" onlangs op TV voorbij kwam, weet ik het zo net nog niet. Het was iets met 'begrafenis'... Wellicht dat een AI dit machinaal beter gaat doen bij vrije vertalingen.

Toegegeven, die vertaling kwam langs bij een Discovery TV-episode... Je vraagt je af of het vertaalniveau in Nederland nog verder kan zakken. Antwoord: ja, dus.
Freee!! 9 juli 2024 18:27
Fantastisch programma om verschillende formaten in elkaar om te zetten, handig als een afspeelapparaat een bepaald formaat niet ondersteunt.

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