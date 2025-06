Subtitle Edit is een opensource programma waarmee ondertitels gemaakt, bewerkt, gesynchroniseerd en geconverteerd kunnen worden. Ondersteuning is aanwezig voor meer dan 250 verschillende formaten en het programma kan in meer dan dertig talen worden gebruikt. Het wordt ontwikkeld voor Windows, maar kan door van Mono gebruik te maken ook onder Linux worden gebruikt. Versie 4.0.9 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New: Add "Move all shot changes" shortcuts

Add new shortcut "Move first word to previous subtitle"

Add Murf TTS

Add DeepLX translate

Add some auto detect of CSV files with header

Add new "CSV daVinci" subtitle format Improved: Update Portuguese translation

Update Bulgarian translation

Update Russian translation

Update Korean translation

Update Polish translation

Update Italian translation

Update Romanian installer translation

Update Dutch translation

Update Whisper XXL to r239.1

Update Whisper XXL in-program 7-zip unpack

Update Whisper CPP to V1.7.2

Update ffmpeg to 7.1

Update Tesseract to 5.5.0

Update yt-dlp to 2024.11.04

Improvements for "Beautify time codes"

Add new options for TTS with ElevenLabs

Add large-v3-turbo to Whisper OpenAI/CPP

Update Anthropic Claude Sonnet model name to "claude-3-5-sonnet-latest"

Minor improvements for color picker

Fix some wrong OCR (English) corrections

Add Icelandic language to ChatGPT + Gemini

Change new line handling to match VS code

Align navigating video with frame when in frame-time-code-mode

Try to add support for Eleven labs "eleven_turbo_v2_5"

Add "Intel Quick Sync" for "video burn in"

Allow save selected lines as subtitle with only 1 row selected

Ctrl+A not working in subtitle duration field

Allow reading Matroska files with ".mp4" extension

Up max byte size for auto-translate server calls to 128K

Make auto-translate setting resizable + a little larger Fixed: Fix for nulling time code after load of sub from mkv

Fix crash in TTS re-generate

Fix crash while translating subtitles

Fix issue with OCR/Italic

Fix for cmd line convert WebVTT to ASSA

Fix bug in EBU validation

Fix for restoring Whisper window after minimize

Minor fix for Cavena890 save options

Fix possible crash in "Gen transparent subs" when using video from "Program files"

Fix wrong dialog info text in FCE

Fix for divide by zero in TTS

Fix bug in "Change casing"

Fix enter in textbox in FCE

Fix "Dialog styles" for many languags in Netflix quality check

Fix wrong timestamp (rounding) for format "CSV"

Fix LRC with milliseconds issue

Fix crash trying to get subtitles from mp4

Fix crash in split

Fix for ffprobe and HDR10