Versie 14.1 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. Versie 14.1 gebruikt versie 2024.02.9 van Buildroot als basis en de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms is bijgewerkt naar versie 6.6.66. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Home Assistant Operating System Bump Buildroot to 2024.02.9 (#3745)

Enable TCPMSS target iptables module for all boards (#3739) Raspberry Pi RaspberryPi: Update kernel to 6.6.62 - dd2394360860d15146c96635796a75b05bb32b61 (#3715)

Compile hailo_pci module from original sources on RPi 5 (#3732)

Fix Hailo-8 firmware path expected since driver v4.19.0 (#3721)

Bump RPi SDIO WiFi firmware to latest version (#3719)

Bump Hailo-8 firmware to 4.19.0 for RPi kernel 6.6.62 (#3716) Home Assistant Yellow RaspberryPi: Update kernel to 6.6.62 - dd2394360860d15146c96635796a75b05bb32b61 (#3715)

Remove existing rauc.db from a data disk on the first boot (#3737)

Add Hailo PCIe driver and firmware for Yellow (#3734)

Bump RPi SDIO WiFi firmware to latest version (#3719) Home Assistant Green Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744)

Add Hailo PCIe driver and firmware for x86-64, aarch64 and OVA (#3736) Generic x86-64 Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744)

Add Hailo PCIe driver and firmware for x86-64, aarch64 and OVA (#3736) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744) Khadas VIM Series Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744) Generic aarch64 Linux: Update kernel to 6.6.66 (#3744)

Add Hailo PCIe driver and firmware for x86-64, aarch64 and OVA (#3736) Build System Add HA Yellow image to RPi Imager index update action (#3731)

Bump docker/setup-buildx-action from 3.7.1 to 3.8.0 (#3746)