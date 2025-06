Versie 14.0 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. Versie 14.0 gebruikt versie 2024.02.7 van Buildroot als basis en is de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms bijgewerkt naar versie 6.6.63. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Home Assistant Operating System Bump Buildroot to 2024.02.7 (#3659)

Remove unnecessary kernel post-install hook for GRUB-based targets (#3672)

Reduce timeout for network time synchronization to 15 seconds (#3669)

Enable Cypress M8 USB serial driver for all targets (#3693) Raspberry Pi Add Hailo-8 firmware for Raspberry Pi AI Kit/HAT on RPi 5 (#3680)

RaspberryPi: Update kernel to 6.6.51 - stable_20241008 (#3662)

Disable UAS via usb-storage.quirks on RPi for JMicron JMS583 (#3687) Home Assistant Yellow Add initial support for Raspberry Pi CM5 on Yellow (#3667)

RaspberryPi: Update kernel to 6.6.51 - stable_20241008 (#3662)

Always use NVMe datadisk on Yellow if it's present on first boot (#3686) Home Assistant Green Linux: Update kernel to 6.6.63 (#3697) Open Virtual Appliance Add iwlwifi-gl firmware needed for Intel BE200 Wi-Fi 7 card (#3668)

Add kernel config to support external i2c devices (#3642)

Add kernel options required for Atheros 12k wirelss adapters (#3640)

Linux: Update kernel to 6.6.62 (#3679) Generic x86-64 Add iwlwifi-gl firmware needed for Intel BE200 Wi-Fi 7 card (#3668)

Add kernel options required for Atheros 12k wirelss adapters (#3640)

Linux: Update kernel to 6.6.63 (#3697) Hardkernel ODROID Fall back to max eMMC clock to fix Kingston eMMC compat with ODROID-N2 (#3665)

Linux: Update kernel to 6.6.63 (#3697) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.63 (#3697) Khadas VIM Series Linux: Update kernel to 6.6.63 (#3697) Generic aarch64 Add iwlwifi-gl firmware needed for Intel BE200 Wi-Fi 7 card (#3668)

Linux: Update kernel to 6.6.63 (#3697) Build System Add Kconfig option for Supervisor channel (#3618)

Bump docker/build-push-action from 6.9.0 to 6.10.0 (#3704)