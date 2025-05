Versie 14.2 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. Versie 14.2 gebruikt versie 2024.02.10 van Buildroot als basis en de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms is bijgewerkt naar versie 6.6.73. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Home Assistant Operating System Make usb_modeswitch include directory writable (#3800)

Fix linux-pam trying to include disabled pam_lastlog.so on login (#3815)

Bump Buildroot to 2024.02.10 (#3811) Raspberry Pi Disable CQE on mmc0 to fix I/O freezes on CM5 (#3793)

Add all BCM2712 device trees to RPi 5 image (#3782)

Change RPi bootargs order to keep cgroup memory controller enabled (#3772) Home Assistant Yellow Change RPi bootargs order to keep cgroup memory controller enabled (#3772) Home Assistant Green Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813)

Remove unapplied BRCM_TRACING option from Rockchip kernel config (#3754) Open Virtual Appliance Enable ES1371 sound card module for VMWare guests (#3799)

Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813)

Add Mellanox ConnectX-3 NIC support (#3775) Generic x86-64 Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813)

Add Mellanox ConnectX-3 NIC support (#3775) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813)

Remove unapplied BRCM_TRACING option from Rockchip kernel config (#3754) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813)

Remove Z3FOLD option from Tinker kernel config (#3755) Khadas VIM Series Allow boot from USB and NVMe on Khadas VIM3 (#3784)

Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813) Generic aarch64 Enable AMD 1-wire AXI IP and Zynq GPIO drivers (#3795)

Enable USB-SD convertor on AMD/Xilinx Kria KD240 platform (#3812)

Linux: Update kernel to 6.6.73 (#3813) Build System Bump docker/build-push-action from 6.10.0 to 6.11.0 (#3791)

Bump docker/build-push-action from 6.11.0 to 6.12.0 (#3809)