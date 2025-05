Hamrick Software heeft versie 9.8.44 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in version 9.8.44: Improved support for scanning from video devices Works with many inexpensive slide/document scanners costing less than $100 (i.e. VIISAN P4U) Supports scanning using iPhone/iPad as a “Continuity Camera” from a Mac Continuity Camera on Mac works with inexpensive iPhone copy stands available on amazon.com Supports scanning using an USB video camera Can disable in VueScan by setting “Prefs | Disable scanners” to “Webcams” Can disable using “System Settings : Privacy & Security : Camera” on Mac Can disable using “Settings : General : AirPlay & Continuity : Continuity Camera” control panel on iPhone/iPad

Restored ‘Filter | Restore colors” option

Increased scan speed of Epson Expression 13000XL

Fixed problem with some kinds of Canon MFPs not working

Fixed problem scanning from some TIFF files

Fixed problem with hangs with Huion Tablet_GT2401

Fixed problem with some kinds of WIA scanner drivers

Fixed problem with some kinds of PIE and Reflecta scanners hanging

Fixed problem with some newer Fujitsu scanners not working with Duplex Feeder