Versie 10.10.5 van Jellyfin is uitgekomen. Deze mediaserver is een fork van Emby en is ontstaan nadat Emby closedsource werd en er voor zogenaamde premiumfeatures betaald moest gaan worden, zoals dat ook bij Plex het geval is. Jellyfin is echter volledig opensource gebleven en alle functionaliteit is aanwezig. Het draait op Windows, macOS, Linux of in een Docker-container. Verder zijn er clients voor elk OS, mediaspelers, tv's en mobiele apparaten. Versie 10.10.5 bevat de volgende verzameling aan bugfixes en kleine verbeteringen:

Jellyfin Server 10.10.5 This minor release brings several bugfixes to improve your Jellyfin experience. Add check to prevent downgrade from future EFCore refactor [PR #13103]

Open files with FileShare.Read for BlurHash calculations [PR #13425]

Don't select audio stream and codec explicitly for copy when bitrate exceeds limit [PR #13423]

Fix parallel use of not thread-safe SubtitleFormat instance [PR #13384]

Use WriteThrough for ImageSaver [PR #13411]

Catch IOExceptions for GetFileSystemMetadata [PR #13390]

Fix rating levels [PR #13388]

Fix: handling of elements in NfoParser [PR #13092]

Fix interface selection [PR #13382]