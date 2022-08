Versie 4.7.6 van Emby Server is uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer de eerdergenoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. Sinds versie 4.7.4 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Emby version 4.7.6.0: Fix regressions related to image extraction

Support right to left display

Improve the use of internet metadata with recordings

Improve photo loading performance

Include activity log database file when vacuuming databases

Mark all video versions as played when toggling played

Support shift to multi-select

Change wording of transcoding reasons to be more user friendly

Improve filter menu indicator

Add Select None to multi-select lists

Fix sort by sort title being case sensitive in some views

Fixes for file names with years at beginning

Improve dsd/dsf playback over Dlna Changes in Emby version 4.7.5.0: Fix a/v sync regressions with live tv and recordings

Fix web app subtitle sizes being too small

Various fixes with new table view feature