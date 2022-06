Versie 4.7.4 van Emby Server is uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer de eerdergenoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. Sinds versie 4.7.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Emby version 4.7.4.0: Fix glibc errors on certain NAS devices

Image processing fixes on FreeBSD/TrueNAS Changes in Emby version 4.7.3.0: Add Episode Intro Detection and Skipping feature

Add new table view option

Add more fields for selection in poster views

Add new theme options

Fixes for downloads automatically redownloading

Remember subtitle selections even when user option is set to None

Fix graphic subtitle position when burning in subtitles with transcoding

Fix sporadic cases of errors when reordering live tv channels

Improve automatic channel mapping with xml tv

Support sort by composer