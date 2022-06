Versie 4.7.2 van Emby Server is uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer de eerdergenoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. Sinds versie 4.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Emby version 4.7.2.0 Add episode intro detection feature to library options

Add user profile options for episode intro skipping

Fix regression with episode number parsing from file names

Fix file names of home videos being truncated after last dot in the file name

Fix downloads redownloading on deletion

Remember subtitle selections if enabled, even when user subtitle mode is set to default to None Changes in Emby version 4.7.1.0 Windows - Fix unnecessary ffmpeg dependency on Windows Media Foundation

Improve Chinese language detection of embedded audio and subtitle tracks

Remove errant play/shuffle buttons appearing on various list screens in server web interface

Display timestamps with lyrics