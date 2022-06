Er is een update voor de enkele dagen geleden verschenen versie 4.6 van Emby Server uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer voor de eerder genoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. De complete release notes met screenshots is op deze pagina te vinden, dit is dezelfde tekst zonder plaatjes:

Emby Server 4.6.1 Released A small update to our 4.6 release is currently rolling out to address a few minor issues that came up. Here are the highlights: Resolve sporadic database locked errors (may require an additional server restart)

Various fixes related to non-standard episode naming

Fix library options sometimes appearing to not save

Fix regression in xmltv series identification (requires running the live tv guide refersh)

Fix clicking see all on next up showing an empty list

Fixes for GameBrowser

Fix multi-select remove from playlist when removing the same track with multiple selections

Improve metadata editor lock icon