Er is een derde update voor versie 4.6 van Emby Server uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer de eerdergenoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. De complete releasenotes met screenshots zijn op deze pagina te vinden. Dit is dezelfde tekst zonder plaatjes:

Emby Server 4.6.3 Released A small update to our 4.6 release is currently rolling out to address a few minor issues that came up. Here are the highlights: Fix web app playback regressions of videos that successfully played in previous server version

Fix sporadic cases of audio playback stopping in the web app

Fix sporadic cases of subtitle burn in not working

Update sort by date last episode added to not be affected by virtual items in the database

Fix Synology dashboard showing Emby Server as stopped when it is still running

Fix album items being added to playlist alphabetically

Fix transcoding audio channels for converted files using the convert media feature