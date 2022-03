Er is een tweede update voor versie 4.6 van Emby Server uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer voor de eerder genoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. De complete releasenotes met screenshots zijn op deze pagina te vinden. Dit is dezelfde tekst zonder plaatjes:

Emby Server 4.6.2 Released A small update to our 4.6 release is currently rolling out to address a few minor issues that came up. Here are the highlights: Fix incorrect season 0 content showing in series next up list

Fix queries by album ids not respecting user library access

Fix sessions getting dropped from active devices display when the server admin has restricted their own remote control access of other devices

Fix detail screen for light themes

Fix legacy next up not respecting library access

Fix incorrect horizontal scroll position after using metadata editor

Fix year not showing in search results

Fix special episode sorting

Fix sporadic duplicated backdrop image

Improve support for following redirects when downloading xmltv

Improve release date sorting