Versie 4.7 van Emby Server is uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer de eerdergenoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. De complete releasenotes voor versie 4.7 zijn op deze pagina te vinden.

Emby Server 4.7 is starting to rollout to different platforms. It's packed with new features, improvements and fixes. We wanted to give you a Preview of some new functionality and changes to Live TV as well as bring to your attention possible post installation configuration changes that might be required.