Versie 4.6.6 van Emby Server is uitgekomen. Deze mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Tot versie 3.6 was het open source, maar is dat niet langer. Clients zijn beschikbaar voor onder meer de eerdergenoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, diverse mediaspelers en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. De complete releasenotes met screenshots zijn op deze pagina te vinden. Dit is dezelfde tekst zonder plaatjes:

A new release of Emby Server is currently rolling out, and this is largely a bug fix maintenance release while we work on new features for future updates. Here is the list of improvements and issues resolved:

Fix outgoing SSL errors on some Linux distros

Fix android server database errors on deletion

Fix android server ffmpeg errors on android 11

Fix android server SSL errors with fanart.tv

Fix QuickSync HW overlay with tone mapping

Fixes for Apple TV top shelf content

Fix cbr books sending wrong mime type

Fix transcoding throttling not occurring with Chromecast

Fix classic image series extraction

Fix music album parsing error when album name is ()

Fix folder images getting replaced when not saving images in media folders

Fix identify feature with music videos

Fix episodes with season numbers greater than 200

Fix scaling of wrong-sized graphical subtitles

Fix incorrect hw context indication for D3D11VA decoders

Fix artists inheriting genres from albums when they shouldn't

Fix detection of video stream vs. embedded image