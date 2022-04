Versie 1.26.0.5715 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerdergenoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.25.7.5604 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.25.8.5621 (bèta update channel) New: (DVR) Add Transponders list for dvb-c NetColgone German Cable provider (#12012) Fixes: (DVR) Fix port rebind issue on PTS restart (#12988)

(Metadata) Editing director, writer or producer fields could result in duplicated entries (#13384) Plex Media Server 1.25.8.5663 (bèta update channel) New: (DVR) Add Transponders list for dvb-c NetColgone German Cable provider (#12012) Fixes: (DVR) Fix port rebind issue on PTS restart (#12988)

(Metadata) Editing director, writer or producer fields could result in duplicated entries (#13384)

(Windows) Sonic Analysis would fail) Plex Media Server 1.25.9.5673 (bèta update channel) New: (Series Scanner) Allow the server owner to create “.plexmatch” files providing hints for more accurate matching of nonstandard file naming schemes (#13211) see details at Match Hinting for TV Series | Plex Support 192

(Web) Updated to 4.76.1 Fixes: (AdDetector) Fix potential crash (#13421)

(Scanner) Improved parsing of certain episode filename formats (#13419)

(TV) Remove the deprecated TVDB ratings source option (#13426) Plex Media Server 1.25.9.5721 (bèta update channel) New: (Series Scanner) Allow the server owner to create “.plexmatch” files providing hints for more accurate matching of nonstandard file naming schemes (#13211) see details at Match Hinting for TV Series | Plex Support 108

(Web) Updated to 4.76.1 Fixes: (AdDetector) Fix potential crash (#13421)

(PubSub) A pubsub server with sub-optimal latency could be selected (#13480)

(Scanner) Improved parsing of certain episode filename formats (#13419)

(TV) Remove the deprecated TVDB ratings source option (#13426)

Fix for Window related EventSource crashes (#13437) Plex Media Server 1.26.0.5715 (bèta update channel) New: (Metadata) Pull down country info for TV shows during metadata refreshes (#13463) Fixes: (Music) Improve artist searches when the search term is an alias (#13441)

(PubSub) A pubsub server with sub-optimal latency could be selected (#13480)

(Transcoder) Hardware transcoding could fail on Nvidia SHIELD TV systems (#13452) Plex Media Server 1.26.0.5715 is now available to everyone