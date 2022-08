Versie 1.28.0.5999 van Plex Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerdergenoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.27.2.5929 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Native support for Apple Silicon. Fixes: (Android) Music artwork on Android based servers could disappear after refreshing metadata (#13677)

(Hubs) The “Most Played in Month” music hub could fail to populate (#13660)

(Library) Release dates before 1901 could be saved incorrectly on Windows (#13661)

(Linux) Improve handling of Intel Compute Runtime (ICR) vs Beignet requirement detection.

(Music) Read in album-sort tags (#13653)

(Music) Setting artwork from the edit dialog could result in low quality images getting set (#13677)

(Music) Track titles could sometimes become blank after scanning the library (#13615)

(Playlists) Playlists would lose uploaded artwork after running a Clean Bundles operation.

(Windows) The server could crash due to incorrect behavior in Microsoft’s linker (#13588)