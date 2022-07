Versie 1.27.2.5929 van Plex Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerdergenoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.27.0.5897 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.27.1.5891 (Plex Pass/Beta channel update) Fixes: (Library) When media was deleted it could leave behind its sidecar files (#13479)

(Music) Album year and date fields could differ when preferring local metadata (#13591)

(Transcoder) Audio could drop out partway through playback when remuxing videos with very long keyframe intervals to DASH (#13411) Plex Media Server 1.27.1.5916 (Plex Pass/Beta channel update) Fixes: (Database) Fix an issue where re-migrating a database could fail after downgrading, interrupting the server startup process, then immediately re-upgrading (#13643)

(Transcoder) Audio could drop out partway through playback when remuxing videos with very long keyframe intervals to DASH (#13411) Plex Media Server 1.27.2.5929 (Plex Pass/Beta channel update) New: (Logging) Improved context provided in log lines related to asynchronous HTTP request processing (#13530)

(Music) Support for Musicbrainz release type embedded tags (#13593) Fixes: (Linux) Improve Intel Compute Runtime version detection in packaging on Ubuntu 22.04 and newer.

(MDE) Remuxes could be rejected unnecessarily on files with certain color spaces (#13634)

(Scanner) Album release date tags could be imported incorrectly from tags when using the legacy music scanner (#13560) Plex Media Server 1.27.2.5929 is now available to everyone