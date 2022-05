Versie 1.26.2.5797 van Plex Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerdergenoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.26.0.5715 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

(Metadata) Manually setting the Originally Available date on an item would result in an incorrect value being stored (#13508)

(Subtitles) Automatic character set conversion could fail with certain language codes (#13492)

(TLS) Plex Media Server could exit unexpectedly when loading an incomplete user-provided certificate (#13484)

(Transcoder) QSV tone-mapping could fail on Linux distributions using newer versions of libstdc++ (#13453) Plex Media Server 1.26.1.5772 (Plex Pass/Beta channel update Fixes: (Metadata) Manually setting the Originally Available date on an item would result in an incorrect year being stored (#13508) Plex Media Server 1.26.1.5798 (Plex Pass/Beta channel update Fixes: (DVR) Episodes scheduled for deletion could be removed prematurely (#13506)

(DVR) “automatically delete after 30 days” is deleting all new episodes (#13506)

(DVR): correct date in EPG guide for date based episodes (#13533)

(Metadata) Editing the Originally Available date on an item could result in an incorrect year being stored (#13517)

(Transcoder) QSV tone-mapping could fail on Linux distributions using newer versions of libstdc++ (#13453) Plex Media Server 1.26.2.5797 (Plex Pass/Beta channel update New: (Database) Improve access performance substantially. Migrations are now over 35% faster in some cases. (#13505) Fixes: (DVR) Prevent losing extra data if media moved/renamed within the library (#13483)

(EPG) Original air dates could be imported with incorrect time zone offsets (#13533) Plex Media Server 1.26.2.5797 is now available to everyone.