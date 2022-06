Versie 1.23.1.4602 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.22.3.4523 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.23.1.4528 (Plex Pass Beta update channel) Fixes: (Library) Improve responsiveness when performing large scan/refresh operations on TV libraries (#12611)

(Metadata) Don't auto download season specific backgrounds in the Plex TV Series agent. Plex Media Server 1.23.1.4571 (Plex Pass Beta update channel) New: (Web) Updated to 4.57.4 Fixes: (DVR) Device title not always correctly set during DVR setup. (#12703)

(Metadata) Don't auto download season specific backgrounds in the Plex TV Series agent. Plex Media Server 1.23.2.4584 (Plex Pass Beta update channel) Fixes: (PlayQueues) Playing a special could result in starting playback on wrong episode (#12505) Plex Media Server 1.23.2.4600 (Plex Pass Beta update channel) Fixes: An issue could occur on Windows systems when downgrading and re-upgrading

Work around a bug in certain Eero routers that prevented PMS on Linux from connecting to Plex cloud services

Plex Media Server 1.23.1.4602 (available to everyone) New: (Web) Updated to 4.57.4 Fixes: (DVR) Device title not always correctly set during DVR setup. (#12703)

(Network) Certain environments could experience DNS lookup failures. (#12710)

(Metadata) Don't auto download season specific backgrounds in the Plex TV Series agent.

(Network) Certain environments could experience DNS lookup failures. (#12710)