Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server en SE tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 3.0.1-8 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements And Changes The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2022/Jun/12).

Linux kernel was updated to 5.18.5-1.

Add packages ngrep, duf, duff and dfc in the live system.

Add more options in boot parameters to be parsed, including: extra_pbzip2_opt, extra_lbzip2_opt, extra_plzip_opt, extra_lz4mt_opt, and extra_xz_opt. Thanks to ottokang for this request.

Update live-boot as 1:20220505.drbl1, and jfbterm 0.4.7-49.drbl2 (sync the version number with that of Fedora).

The option --rsyncable of zstd causes bad performance. It can be 5 times slower for v1.4.x, and worse for v1.5.2. Hence by default we do not use it, and use zstd 1.5.2 again in this release. Ref.

Support more wired NIC device types of name in ocs-live-netcfg. Ref. Bug Fixes Do not let sudo to spawn pseudo-terminal when running a job. Otherwise ocs-live-run-menu will be run twice, and it will make the console weird. Ref.

Replace buggy /usr/share/terminfo/j/jfbterm from ncurses-term.