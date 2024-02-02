Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server en SE tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 3.1.2-9 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and changes The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2024/Jan/16).

Linux kernel was updated to 6.6.11-1.

Package ezio was updated to 2.0.8.

Show Clonezilla live version in grub netboot in the lite client.

Show the massive deployment mode in the boot menu of netboot clients.

ocs-ezio-leecher: Use Ezio simple output mode when the terminal is smaller than 80x24.

The netboot files will be modified only at stopping when the client is using netboot.

Language file hu_HU was updated.

Memtest86+ was updated to v7.00. Bug Fixes A better mechanism learned from newer Debian to load unifont in Debian. This should solve the issue blocked by grub security policy when loading fonts. Hence the graphic background will be shown in secure boot mechanism. Thanks to Rainer Friedrich for asking this. Ref

ocs-prep-cache: fixed testing wrong file name.