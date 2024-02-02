Software-update: Clonezilla 3.1.2-9

Clonezilla logo (90 pix) Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server en SE tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 3.1.2-9 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and changes
  • The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2024/Jan/16).
  • Linux kernel was updated to 6.6.11-1.
  • Package ezio was updated to 2.0.8.
  • Show Clonezilla live version in grub netboot in the lite client.
  • Show the massive deployment mode in the boot menu of netboot clients.
  • ocs-ezio-leecher: Use Ezio simple output mode when the terminal is smaller than 80x24.
  • The netboot files will be modified only at stopping when the client is using netboot.
  • Language file hu_HU was updated.
  • Memtest86+ was updated to v7.00.
Bug Fixes
  • A better mechanism learned from newer Debian to load unifont in Debian. This should solve the issue blocked by grub security policy when loading fonts. Hence the graphic background will be shown in secure boot mechanism. Thanks to Rainer Friedrich for asking this. Ref
  • ocs-prep-cache: fixed testing wrong file name.

Clonezilla

Versienummer 3.1.2-9
Releasestatus Final
Website Clonezilla
Download https://clonezilla.org/downloads.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-02-2024 15:10 10

02-02-2024 • 15:10

10

Bron: Clonezilla

Update-historie

03-06 Clonezilla 3.3.2-31 0
25-02 Clonezilla 3.3.1-35 1
21-10 Clonezilla 3.3.0-33 5
06-'25 Clonezilla 3.2.2-15 7
05-'25 Clonezilla 3.2.2-5 8
05-'25 Clonezilla 3.2.1-28 4
03-'25 Clonezilla 3.2.1-9 8
10-'24 Clonezilla 3.2.0-5 13
07-'24 Clonezilla 3.1.3-16 17
07-'24 Clonezilla 3.1.3-11 28
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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (10)

-Moderatie-faq
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- peter - 2 februari 2024 15:26
Blijft toch wel mijn goto tool voor backups en migraties van schijf naar bijv SSD. Of als ik een oude PC overzet naar een grotere SSD, ivm de autoresize die verhoudingsgewijs alles kan vergroten.

Het enige wat ik tegenwoordig liever zou hebben is dat t ook kan opslaan en restoren naar een VMDK/VHD etc file, zodat je de schijf gewoon in Windows of Linux ook kan mounten zonder een restore te moeten doen. Nu worden t een soort van compressed img files, die niet makkelijk te benaderen zijn.
nopcode @- peter -2 februari 2024 16:05
urBackup kan dit, en je kan backups maken via userspace agent. Wel heb je een client-server architectuur (bij mij een docker container op een synology).
The Zep Man @nopcode2 februari 2024 22:09
urBackup kan dit,
Zoals @- peter - noemt is dat niet vergelijkbaar met Clonezilla. Toch even gekeken naar urBackup. Ik ben altijd geïnteresseerd in opensource backup oplossingen.

Ik kwam hierop uit:
I genuinely love the idea of UrBackup and the way it handle some concepts but there has been some very weird and incosistent issues that occur when deploying it in a multi LAN / VLAN environment; or when in environments where there may be very strict security and compliance rules.

The idea that the client has to also have a port open on their side and rely on essentially broadcast packets is extremely weird and probably not safe. The fact that I cannot manually input the port and IP of the UrBackup server from the Windows client is also bad; especially when the backup server and the client may or may not be on the same LAN / VLAN.
Dat klinkt handig voor een thuisgebruiker die alles enkel lokaal op één netwerk doet, maar te beperkt voor powerusers en zakelijk gebruik. Systeembackupoplossingen zoals Clonezilla en veel andere backupoplossingen kunnen gebruik maken van het klassieke client-servermodel, dat een stuk flexibeler is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 22:58]

nielsn @The Zep Man3 februari 2024 09:39
Kijk eens naar FOG project: https://fogproject.org/

Meer een cloning systeem, maar werkt ook fijn.
nopcode @The Zep Man3 februari 2024 12:39
urBackup heeft ook een "Internet clients" modus waar alle communicatie van de client richting server gaat, met encryptie en proxy support.
- peter - @nopcode2 februari 2024 16:35
Dat lijkt me meer voor de lopende backup? Dit gaat om volledige schijf backups incl bootloader en partitie tabel. Of kan ubackup dat ook?
nopcode @- peter -3 februari 2024 12:35
Ja je kan volledige system image backups maken via windows agent en deze terugzetten via een bootable linux.
Horrorist618 @- peter -19 februari 2024 19:19
Houd deze tool dan ook rekening met een goede alignment voor de SDD bij het overzetten van een oude HDD naar SSD?

Is namelijk nogal belangrijk voor de performance en lifetime van de SSD dacht ik. Ik heb dit enige tijd proberen researchen, en moeten besluiten dat Clonezilla dat niet automatisch kan/doet.
Master FX 2 februari 2024 15:46
Ik vond Clonezilla iets minder gebruiksvriendelijk. Ben toen overgestapt op Rescuezilla en dat beviel mij beter.
tweak_dude 2 februari 2024 16:22
Fijn stuk software, ik heb er een paar keer succesvol mijn SSD gekloond naar een nieuw examplaar.
Kijkende naar het changelog valt wel op dat deze versie gebaseerd is op Debian Sid, wat de bleeding-edge versie van Debian is. En dus minder stabiel, iets wat je bij deze software juist zou willen :?

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