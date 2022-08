Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal die kan worden gebruikt om eenvoudige tot complexe, platformonafhankelijke applicaties te ontwikkelen. Het is in de jaren negentig ontworpen door Guido van Rossum, die destijds in Amsterdam voor het CWI werkte. Guido was als BDFL betrokken bij de ontwikkeling van Python. Hij heeft daarnaast voor Dropbox gewerkt, ging daarna met pensioen en toen dat niet echt beviel, ging hij aan de slag bij Microsoft. Versie 3.10.6 bevat meer dan 200 verbeteringen in zowel de software als de documentatie.

Here you have a nice package of 200 commits of bugfixes and documentation improvements freshly made for Python 3.10. Go and download it when is still hot