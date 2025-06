Versie 10.9.11 van Jellyfin is uitgekomen. Deze mediaserver is een fork van Emby en is ontstaan nadat Emby closedsource werd en er voor zogenaamde premiumfeatures betaald moest gaan worden, zoals dat ook bij Plex het geval is. Jellyfin is echter volledig opensource gebleven en alle functionaliteit is aanwezig. Het draait op Windows, macOS, Linux of in een Docker-container. Verder zijn er clients voor elk OS, mediaspelers, tv's en mobiele apparaten. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

We are pleased to announce the latest stable release of Jellyfin, version 10.9.11! This minor release brings several bugfixes to improve your Jellyfin experience. As always, please ensure you stop your Jellyfin server and take a full backup before upgrading! You can find more details about and discuss this release on our forums.