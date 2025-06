Versie 2.41.1 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als gif, apng, video, afbeeldingen, ScreenToGif-projectbestanden of psd. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new? Update Chinese localization in #1313

Updated Turkish localization in #1314

Arabic and Dutch localizations also updated. Fixed: Fix for Move Left/Right commands.

Fix for the second extra color button in #1297

Fix typo in stop recording message (PT-BR) in #1298