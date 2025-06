Versie 2.40 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of geanimeerd mp4-bestand. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new? Small updates to theming, now the title bar follows the theme color as well.

Update to .NET 8 (Windows 10 1607 is the minimum supported version).

Updated Dutch, Chinese and Czech localization. Fixed: Fix the collection modified error when opening a project.

Fixed the frame selection which was causing some frames to be pasted out of order.

Tweaked the border color around the recorder (for dark theme) as it was not matching the other colors.