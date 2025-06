Versie 2.41.2 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als gif, apng, video, afbeeldingen, ScreenToGif-projectbestanden of psd. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new? Update Dutch translation in #1335

Add minimal AVIF support in #1342 Fixed: Fix for some small issues with the notification icon.

Fix for issues detecting the Gifski version.