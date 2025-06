Versie 7.0.15 van Zotero is uitgekomen. Dit programma is bedoeld voor het beheren van bibliografische gegevens en gerelateerde onderzoeksmaterialen. De functies omvatten webbrowserintegratie, online synchronisatie, het genereren van citaten in de tekst, voetnoten en bibliografieën, geïntegreerde PDF-, ePUB- en HTML-lezers met annotatiemogelijkheden, een notitie-editor en integratie met de tekstverwerkers Microsoft Word, LibreOffice Writer en Google Docs. Zotero is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS. De gratis versie heeft 300MB opslag en voor meer opslag of toegang voor teams wordt een kleine vergoeding gevraagd. De changelog sinds versie 7.0.13 kan hieronder worden gevonden.

Zotero 7.0.15 Fixed large/slow file downloads timing out after 30 seconds (since 7.0.14) Zotero 7.0.14 Functionality changed or added Added hidden preference extensions.zotero.naturalSorting to disable natural sorting (“Collection 2” < “Collection 10”) Bugs fixed Fixed slow performance at startup in some large databases Could result in being stuck on “Loading items…”

Fixed file downloads via authenticated proxies (since 7.0)

Reader fixes Fixed broken reader toolbar after converting between highlight and underline annotations Fixed ink eraser not working Fixed page number editing in annotation widget Fixed annotation not updating when dropped on color/tag in the sidebar Prevent DNS/TCP connections for links in snapshots (due to Firefox prefetch behavior)

Fixed handling of nested HTML tags in tab titles

[Windows] Fixed red background on search condition tooltip in Advanced Search window

Fixed edited item fields showing trailing whitespace until refresh