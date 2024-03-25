Software-update: ScreenToGif 2.41

ScreenToGif logo (79 pix) Versie 2.41 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of geanimeerd mp4-bestand. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new?
  • Added option to highlight extra mouse buttons clicks.
  • You can now prevent download of updates in metered network connections
  • Updated KGySoft libraries, with performance improvements and a new option to execute color operations in linear space
Fixed:
  • Fixed issue with Alt + Left/Right not triggering the delete before/after command.
  • Fixed issue with FFmpeg encoding sometimes surpassing the 100% mark
More info

The development of successor to ScreenToGif 2 is going strong. It's around 75% complete (of its initial set of features), so I expect to be able to launch this year if everything goes right.

ScreenToGif

Versienummer 2.41
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website ScreenToGif
Download https://www.screentogif.com
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-03-2024 07:05 1

25-03-2024 • 07:05

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Bron: ScreenToGif

Update-historie

20-03 ScreenToGif 2.43 0
09-'25 ScreenToGif 2.42 0
07-'25 ScreenToGif 2.41.5 0
07-'25 ScreenToGif 2.41.4 1
06-'25 ScreenToGif 2.41.3 7
03-'25 ScreenToGif 2.41.2 1
09-'24 ScreenToGif 2.41.1 0
03-'24 ScreenToGif 2.41 1
12-'23 ScreenToGif 2.40.1 0
12-'23 ScreenToGif 2.40 2
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ScreenToGif

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Design en multimedia

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Jack Flushell 25 maart 2024 19:05
Wat is een geanimeerd mp4 bestand? MP4 is een container voor video en audio en ondertitels, maar de term geannimeerd mp4 bestand ken ik niet (staat in het artikel).

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