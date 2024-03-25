Versie 2.41 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of geanimeerd mp4-bestand. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new? Added option to highlight extra mouse buttons clicks.

You can now prevent download of updates in metered network connections

Updated KGySoft libraries, with performance improvements and a new option to execute color operations in linear space Fixed: Fixed issue with Alt + Left/Right not triggering the delete before/after command.

Fixed issue with FFmpeg encoding sometimes surpassing the 100% mark More info The development of successor to ScreenToGif 2 is going strong. It's around 75% complete (of its initial set of features), so I expect to be able to launch this year if everything goes right.