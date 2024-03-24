Software-update: DBeaver 24.0.1

DBeaver logo (79 pix) Versie 24.0.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource-CE-uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 24.0.1:
  • Connectivity:
    • Shared SSH sessions support was added
    • Connection via native proxy was fixed
    • Dark theme support on the Connection page was improved
  • SQL Editor:
    • Highlighting, validation, and outline for INSERT, UPDATE, and DELETE were supported
    • Incorrect cursor position during autocomplete was fixed
    • QUALIFY keyword was supported
  • Metadata editor: automatic reference column creation for a new foreign key was implemented
  • Data Editor:
    • Opening of a table with empty data was fixed
    • SRID editing was fixed
  • General:
    • SVG icons support was added
    • Error when checking checkboxes in the Formatting page in Preferences was fixed
    • Disappearance of renamed project was fixed (thanks to @saikotek)
  • Databases
    • Dameng: Sequence creation was fixed
    • DuckDB:
      • Sequences, views, and table definitions were supported
      • Ability to add comments via UI was added
    • MySQL: link to the driver documentation was fixed
    • RisingWave: non-working functions and folders were removed
    • PostgreSQL: issues with scheduled jobs was resolved
    • SQLite: errors when creating table was fixed
    • SQL Server: redundant authentication types were hidden
    • Sybase: stored procedures support was improved
    • Teradata: procedures and functions DDLs reading was enhanced
  • Localization:
    • Romanian language support was added
    • French translation was updated

DBeaver

Versienummer 24.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website DBeaver
Download https://dbeaver.io/download/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 24-03-2024 20:37 6

24-03-2024 • 20:37

6

Bron: DBeaver

Update-historie

03-08 DBeaver 26.1.4 0
20-07 DBeaver 26.1.3 14
07-07 DBeaver 26.1.2 3
01-06 DBeaver 26.1.0 0
19-05 DBeaver 26.0.5 0
04-05 DBeaver 26.0.4 3
20-04 DBeaver 26.0.3 2
23-03 DBeaver 26.0.1 0
02-03 DBeaver 26.0 2
16-02 DBeaver 25.3.5 0
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Reacties (6)

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renecl 24 maart 2024 22:17
Wat voor voordelen heeft dit t.o.v. Management Studio? (voor SQL Server)
JeroenED @renecl24 maart 2024 22:53
Ik denk niet dat je dit programma mag vergelijken met een gespecialiseerde tool voor 1 type dbms, maar eerder moet gaan gebruiken voor meerdere types databases tegelijk. Dus tov Management studio zal dit geen voordeel bieden, tenzij je ook MySQL workbench gebruikt waardoor je op vlak van geheugengebruik en zelfde workflow voordelen krijgt.
pvcholten @JeroenED25 maart 2024 08:06
En sommige databases hebben geen goede eigen tool. Zoals Postgres met hun Pgadmin 4.

Pgadmin 4 is nu wel iets beter dan een paar jaar gelden, maar nog steeds verre van prefect.
GeroldM @renecl25 maart 2024 03:54
Het is wennen aan de workflow in DBeaver, als je SSMS gewend bent om SQL Servers te beheren.

Voor zover ik heb kunnen ontdekken, DBeaver heeft niet alle functionaliteit die SSMS wel in zich heeft. Daar staat dan wel tegenover dat je met DBeaver zo'n beetje elk type database mee kan beheren. En het maakt ook niet zoveeel uit waar die database is geparkeerd (on-premis, cloud of hybrid).

Dus wanneer je eenmaal gewend bent aan de interface en mogelijkheden, dan kun je deze op heel veel verschillende databases toepassen. Het specialisme van SSMS mis je misschien, maar voor het meeste DBA gebeuren heb je die specialismes niet nodig.

En dan is een generieke tool wel makkelijk. Word het ook gelijk een stuk makkelijker om procedures te bouwen en te documenteren als je 80 tot 90 % van al je handelingen op DBA gebied in 1 tool kan doen. Gebruik je AI in je werkzaamheden, dan is die "limitatie" van 1 tool een behoorlijke tijdswinst, want de AI hoeft nu heel veel minder data door te spitten om je een bruikbaar antwoord te geven.
RJeee @renecl25 maart 2024 13:51
En wellicht at SSMS bijna deprecated is door Microsoft. Die pushen alles naar Azure Data Studio.
jimmy87 24 maart 2024 22:20
Denk dat het meer is omdat een hele boel verschillende databases hiermee beheerd kunnen worden.

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