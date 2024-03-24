Versie 24.0.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource-CE-uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Changes in DBeaver version 24.0.1:
- Connectivity:
- Shared SSH sessions support was added
- Connection via native proxy was fixed
- Dark theme support on the Connection page was improved
- SQL Editor:
- Highlighting, validation, and outline for INSERT, UPDATE, and DELETE were supported
- Incorrect cursor position during autocomplete was fixed
- QUALIFY keyword was supported
- Metadata editor: automatic reference column creation for a new foreign key was implemented
- Data Editor:
- Opening of a table with empty data was fixed
- SRID editing was fixed
- General:
- SVG icons support was added
- Error when checking checkboxes in the Formatting page in Preferences was fixed
- Disappearance of renamed project was fixed (thanks to @saikotek)
- Databases
- Dameng: Sequence creation was fixed
- DuckDB:
- Sequences, views, and table definitions were supported
- Ability to add comments via UI was added
- MySQL: link to the driver documentation was fixed
- RisingWave: non-working functions and folders were removed
- PostgreSQL: issues with scheduled jobs was resolved
- SQLite: errors when creating table was fixed
- SQL Server: redundant authentication types were hidden
- Sybase: stored procedures support was improved
- Teradata: procedures and functions DDLs reading was enhanced
- Localization:
- Romanian language support was added
- French translation was updated