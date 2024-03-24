Software-update: GNU Emacs 29.3

GNU Emacs logo (79 pix) Versie 29.3 van de teksteditor GNU Emacs is uitgekomen. Dit programma, dat beschikbaar is voor Linux, BSD, Windows en macOS, bestaat al ruim veertig jaar en de vraag is meer, wat kan het eigenlijk niet? Versie 29.3 is een zogenaamde maintenance release en moet diverse beveiligingsproblemen verhelpen.

Changes in Emacs 29.3

Emacs 29.3 is an emergency bugfix release intended to fix several security vulnerabilities described below.

  • Arbitrary Lisp code is no longer evaluated as part of turning on Org mode. This is for security reasons, to avoid evaluating malicious Lisp code.
  • New buffer-local variable 'untrusted-content'. When this is non-nil, Lisp programs should treat buffer contents with extra caution.
  • Gnus now treats inline MIME contents as untrusted. To get back previous insecure behavior, 'untrusted-content' should be reset to nil in the buffer.
  • LaTeX preview is now by default disabled for email attachments. To get back previous insecure behavior, set the variable 'org--latex-preview-when-risky' to a non-nil value.
  • Org mode now considers contents of remote files to be untrusted. Remote files are recognized by calling 'file-remote-p'.

GNU Emacs

Versienummer 29.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website GNU Emacs
Download https://www.gnu.org/software/emacs/download.html
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 24-03-2024 19:06
12 • submitter: kartelchips

24-03-2024 • 19:06

12

Submitter: kartelchips

Bron: GNU Emacs

Update-historie

02-'25 GNU Emacs 30.1 32
06-'24 GNU Emacs 29.4 8
03-'24 GNU Emacs 29.3 12
01-'24 GNU Emacs 29.2 54
07-'23 GNU Emacs 29.1 13

Lees meer

GNU Emacs

geen prijs bekend

Development tools

Reacties (12)

-Moderatie-faq
12
12
4
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
fameus 24 maart 2024 19:50
"Emacs is a great operating system that desperately needs a text editor"
DLGandalf 24 maart 2024 23:13
Spijt dat ik me tijd heb verdaan aan Eclipse, Netbeans, Intellij, VSCode, terwijl Emacs gewoon stilletjes elke keer beter werd, en me uiteindelijk een hoop tijd had gescheeld met elke keer wat anders te moeten leren.

Alleen Magit alleen al is de moeite waard om Emacs voor te installeren. Zeker Spacemacs of Doomemacs is makkelijk om mee te beginnen

[Reactie gewijzigd door DLGandalf op 23 juli 2024 07:30]

hoikboik 24 maart 2024 19:47
Vim is beter
Clemens123 @hoikboik24 maart 2024 19:49
Het is anders. Wat beter is hangt af van je noden, je kennis van de editors, je eigen voorkeuren, maar is persoonlijk.

En als je van mening bent dat iets beter is, zegt er liefst bij waarom, want anders is het gewoon een nietszeggende mening.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 23 juli 2024 07:30]

hoikboik @Clemens12324 maart 2024 19:54
Het is ook een niets zeggende mening
Jeanpaul145 @hoikboik25 maart 2024 08:21
Met dit soort gezeik loop je letterlijk bijna 4 decennia achter de feiten aan. Lees je eens in op de Editor War.

Overgiens, wie Emacs prettig vindt werken maar vim bindings prefereert kan gewoon evil-mode gebruiken.

En wie echt tot op het bot een modal interface prefereert komt tegenwoordig waarschijnlijk beter aan z'n trekken met neovim tegenwoordig.

Overigens is het de moeite van het vermelden waard dat Emacs van decennia geleden tegelijkertijd wel en niet dezelfde Emacs is als nu. Aan de ene kant werkt het in de basis exact hetzelfde, aan de andere kant zijn er talloze innovaties zoals allerlei modes gebaseerd op tree-sitter (wat ze gebaseerd maakt op een fatsoenlijke lexer/parser combinatie ipv regexes, wat niet alleen veel beter past qua model en dus betere syntax highlighting oplevert, maar ook veel sneller is), support voor async code en threads, Elisp code kan nu naar native code gecompileerd worden (wat Emacs als geheel een flink stuk sneller maakt), idd magit wat makkelijk de beste git porcelain is die er bestaat op het moment, support voor het laden van shared object files (oftewel dynamically linked libs), de lijst gaat maar door.
Dit soort dingen houden me op Emacs, er kan in mijn ervering (en ja dat is persoonlijk) gewoon niets aan tippen.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 23 juli 2024 07:30]

iw@n @hoikboik25 maart 2024 06:59
;)
beerse @hoikboik25 maart 2024 11:10
Definieer je eigen 'beter' en je kan kiezen wat je wenst. Zelf ga ik voor de pure 'vi', zelfs als vim de binary is. :+

https://en.wikipedia.org/wiki/Editor_war
hoikboik @beerse25 maart 2024 12:32
Heb je geen urge om dingen aan te passen aan je editor?
Gebruik zelf Neovim, vind het geweldig met Lazy package manager.

Nu moet ik ook wel zeggen dat ik zeker niet vies ben van vimium in me browser.

[Reactie gewijzigd door hoikboik op 23 juli 2024 07:30]

beerse @hoikboik25 maart 2024 14:11
Als systeembeheerder kom ik veel te vaak maar af en toe op systemen waar ik dan een editor nodig heb. Het heeft geen zin om daar een andere editor op te willen installeren. Dan is het wel waardevol als je goed met de aanwezige editor goed overweg kan.

Ooit heb ik een paar school opdrachten moeten doen met ed op een hardcopy terminal. Daarna is vi in een terminal een verademing en sed is sinds dien mijn vriendje in scripts en zelfs op de commandline.
hoikboik @beerse25 maart 2024 14:12
Dan is je punt zeker begrijpelijk om vi te gebruiken.
Zelf maak ik hier ook gebruik van wanneer ik moet remote, verder op me eigen machine heb ik graag een config die voldoet aan mijn benodigheden :)
Vaevictis_ 24 maart 2024 20:10
https://youtu.be/urcL86UpqZc?si=7B9ArvhdvZ-OaIVs

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.