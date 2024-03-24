Versie 29.3 van de teksteditor GNU Emacs is uitgekomen. Dit programma, dat beschikbaar is voor Linux, BSD, Windows en macOS, bestaat al ruim veertig jaar en de vraag is meer, wat kan het eigenlijk niet? Versie 29.3 is een zogenaamde maintenance release en moet diverse beveiligingsproblemen verhelpen.

Changes in Emacs 29.3 Emacs 29.3 is an emergency bugfix release intended to fix several security vulnerabilities described below. Arbitrary Lisp code is no longer evaluated as part of turning on Org mode. This is for security reasons, to avoid evaluating malicious Lisp code.

New buffer-local variable 'untrusted-content'. When this is non-nil, Lisp programs should treat buffer contents with extra caution.

Gnus now treats inline MIME contents as untrusted. To get back previous insecure behavior, 'untrusted-content' should be reset to nil in the buffer.

LaTeX preview is now by default disabled for email attachments. To get back previous insecure behavior, set the variable 'org--latex-preview-when-risky' to a non-nil value.

Org mode now considers contents of remote files to be untrusted. Remote files are recognized by calling 'file-remote-p'.