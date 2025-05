Versie 30.1 van de teksteditor GNU Emacs is uitgekomen. Dit programma, dat beschikbaar is voor Linux, BSD, Windows, macOS en Android, bestaat al ruim veertig jaar en de vraag is meer, wat kan het eigenlijk niet? Versie 30.1 is de opvolger van 29.4 en bevat een groot aantal veranderingen. De belangrijkste zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Emacs 30.1 Emacs 30.1 has a wide variety of new features, including: Native compilation is enabled by default

Ported to the Android operating system

New user option trusted-contents

Numerous performance improvements

Native JSON support is always available

New Tree-Sitter major modes for Elixir, HEEx, HTML, Lua, and PHP

Support for the EditorConfig standard

Improved support for touchscreens

Tool bars per window and on bottom

New package which-key

Automatic regeneration of TAGS files

New minor mode visual-wrap-prefix-mode

Support for underline colors on TTY frames