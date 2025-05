Versie 29.2 van de teksteditor GNU Emacs is uitgekomen. Dit programma, dat beschikbaar is voor Linux, BSD, Windows en macOS, bestaat al ruim veertig jaar en de vraag is meer, wat kan het eigenlijk niet? Versie 29.2 is een zogenaamde maintenance release en bevat een flinke verzameling aan bugfixes en kleine verbeteringen.

