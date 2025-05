Versie 2.24.3 van deCONZ is uitgekomen. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes Fix Phoscon App Home Assistent add-on login and Ingress support. Back ported fixes from v2.25.0-beta and v2.25.1-beta Fix missing bash scripts in .deb package.

Fix missing deCONZ start menu icon on Linux.

Improved application based source routing.

Fix filter ZGP command duplication filtering when more than one frame counter is on air

Fix wrong sign applying config/offset to state/measured_value #7389

Stop unnecessary attribute read requests for many Philips/Signify devices #7384

Restore parse functions for maufacturername and modelid #7405

Fix LIDL smart plug consumption value multiplier #7361

Speed up first time loading of DDF for former legacy lights #7446

Fix generated scene names #7461

Force classic join/re-join for devices #7497